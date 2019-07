Mega zelfrijdende bandhark van Ploeger

Fabrikant Ploeger in Roosendaal (N.-Br.) ontwikkelde een volledig nieuw concept voor een zelfrijdende bandhark. Het nieuwe model heet CM4240.

In het najaar van 2019 staan de eerste productieseries van de zelfrijdende bandhark gepland. De werkbreedte is circa 12 meter, de capaciteit ligt met gemak tussen 10 en 15 hectare per uur.

Ploeger heeft al langer een zelfrijdende zwadhark in zijn programma. Deze is afkomstig van het zustermerk Oxbo (type Oxbo 4334). De machine werkt prima in luzerne, maar niet (altijd) in gras. Vandaar dat de ontwikkeling werd gestart van een meer op gras toegespitste bandhark.

Tekst gaat verder na de video.

Flexibele pick-ups volgen oneffenheden in veld

Bij deze nieuwe zelfrijder hangen 2 bandharken à 5 meter breed voorop. Afhankelijk van de instelling is de werkbreedte 11,5 tot 12 meter. De basistechniek van beide pick-ups is afkomstig van de Oostenrijkse fabrikant Reiter. Doordat niet over het gewas gereden wordt, hoeven de pick-ups minder diep te worden ingesteld en raap je minder zand mee naar binnen.

De pick-ups zijn in de breedte flexibel en volgen daardoor de oneffenheden in het veld beter. De slepende tanden zorgen ervoor dat, ook als ze onbedoeld de grond raken, er geen vervuiling in het gras terechtkomt.

Driepuntophanging van bandharken met sideshift

Eén van bijzondere innovaties is de driepuntophanging van de bandharken met sideshift. Daardoor kan je in een handomdraai omschakelen van midden- naar zijafleg en omgekeerd. Je kan zelfs 2 zwaden tegelijkertijd maken. Volgens Ploeger kun je zo altijd een optimaal zwad maken voor hakselaar, opraapwagen of balenpers. Daarbij heeft de chauffeur altijd het optimale zicht op beide pick-ups, dus volledige controle over het gemaakte werk.

Perfecte gewasinvoer met dubbele ‘aangedreven’ zwadrollen

Een andere bijzondere ontwikkeling zijn de dubbele ‘aangedreven’ zwadrollen die zorgen voor een perfecte invoer van het gewas op hoge snelheid. Volgens Ploeger was een rijsnelheid van 20 km/uur bij de eerste testritten geen uitzondering. Voor transport klappen beide harken in de lengte op achter de machine.

Introductie bandhark op Agritechnica

De officiële introductie van de CM4240 is op de beurs Agritechnica. Deze wordt gehouden van 10 tot en met 16 november in Hannover (D.).