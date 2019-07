Fendt lanceert nieuw bedieningsconcept op 300-vario

Op de persconferentie in Fendts thuisbasis Marktoberdorf (D) lanceert Fendt een nieuw bedieningsconcept met nieuwe armleuning, rijhendel en (tot 3) terminals. Het traditionele dashboard midden voor het stuur is verdwenen. Ook bijzonder: een stapsgewijze powerboost.

Normaliter brengen trekkerfabrikanten nieuwe ontwikkelingen eerst uit in de zware trekkers. Fendt deed dat voorheen meestal in de 900 of 1000 Vario. Maar nu wijkt het van die gedachte af en brengt een nieuw bedieningsconcept voor het eerst in het boerensegment: in de nieuwe Vario 300. De verwachting is dat met enkele jaren alle Fendt-series dit bedieningsconcept krijgen.

De bediening oogt op het eerste gezicht complex, en is tegelijk keurig geordend en strak. Foto's: Agco

Aanpassing maximale motorvermogen

Ten eerste over de 300 Vario zelf. Naast de nieuwe bediening en inrichting van de cabine, introduceert Fendt op deze serie het zogenoemde ‘Dynamic Performance’ powerboost-concept. Wat dat is? De software bekijkt per verbruiker wat de extra vermogensbehoefte is en verhoogt of verlaagt zo stapsgewijs het maximale motorvermogen. Voorbeeld: stel dat de motorkoeling 2 pk extra vermogen vraagt, de compressor 1 pk, de airco 2 pk en de hydrauliekinstallatie 5 pk, dan verhoogt de software het maximale motorvermogen met (2 + 1 + 2 + 5) 10 pk.

Ook kijkt het systeem naar andere kleine verbruikers zoals verlichting. Vrij vertaald is het dus een powerboost die stapsgewijs vrijkomt. Bij de meeste trekkers van de concurrenten komt een powerboost (volledig) vrij boven een bepaalde rijsnelheid en/of in combinatie met de aftakas. Fendts doel met zijn ‘Dynamic Performance’ is om juist vermogen vrij te geven in de omstandigheden waar een traditionele powerboost dat niet doet.

Bij het ‘Dynamic Performance’ powerboost-concept bekijkt de software per energieverbruiker wat de extra vermogensbehoefte is, en verhoogt of verlaagt op basis van die optelsom het maximale motorvermogen.

Tot 3 schermen in de cabine

Dan het nieuwe bedieningsconcept. Fendt nam dat helemaal op de schop en vernieuwde de hele armleuning, de terminals en de multifunctionele rijhendel. Op de plaats van het dashboard midden voor het stuurwiel, zit nu ook een 9 inch grote terminal die je naar eigen wens kan instellen. En tevens rechtsboven in het cabinedak kan een derde 12 inch terminal naar beneden getrokken worden. Met 3 schermen in 1 cabine is het mogelijk om de informatie te tonen waar de chauffeur dat handig vindt. Hij kan het gps-systeem middenvoor tonen en/of op het bovenste scherm. Alles is erop gericht om het zo comfortabel en overzichtelijk mogelijk te maken voor de chauffeur.

Normaal zie je noviteiten eerst in de zware trekkers. Fendt toont zijn nieuwe bedieningsconcept dit keer voor het eerst in het boerensegment: de Vario 300.

Productie start in najaar

De hele bediening aan de rechter armleuning ziet er op het eerste gezicht complex uit, en tegelijk keurig geordend en strak. Enkele bijzonderheden: met de kruishendel kan je tot 5 dubbelwerkende ventielen bedienen, rechts op de armleuning zit een bekende draai/drukknop om makkelijk mee door alle menu’s te navigeren, en de hydrauliekflippers nemen – via led-verlichting – de kleur aan van het ventiel dat erop ingesteld is.

De productie van de nieuwe Fendt 300-serie start nog in het najaar van 2019.