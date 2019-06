Hands Free Hectare-project groeit naar 35 hectare

Het Hands Free Hectare-project waarbij een perceel van 1 hectare wordt geteeld zonder mensen erop, groeit nu tot een 35 hectare groot akkerbouwbedrijf.

Twee jaar achtereen teelden en oogstte de Engelsen 1 hectare graan volledig autonoom. Dat betekent: geen chauffeur of agronoom op het perceel. Vorig jaar lukte het zelfs om een kleine maaidorser al rijdend te laten lossen in een naast rijdende kiepwagen. Het zogeheten ‘Hands Free Hectare’-project van Harper Adams University en Precision Decisions ontving een subsidie van Innovate UK, en daarmee groeit het testperceel nu naar een 35 hectare groot akkerbouwbedrijf. De universiteit spreekt nu over een ‘Hands Free Farm’, en dit wordt een 3-jarig project.

Realistische omstandigheden

Het autonome akkerbouwbedrijf ligt naast de campus van de universiteit in Shropshire (UK) en zal 3 verschillende maaigewassen gaan telen, verdeeld over 35 hectare. Naast het zaaien, verzorgen en oogsten, gaat het project zich nu ook bezig houden met vlootmanagement en zwermtechnologie. Het doel is nu om meerdere kleine, onbemande machines samen te laten werken.

“En ditmaal verlaten we onze perfect vierkante en ruime hectare, en gaan we naar een realistische situatie. De percelen zijn niet vierkant en soms heuvelachtig, en er zijn obstakels en zandpaden”, zegt Martin Abell, Mechatronics Engineer voor Precision Decisions. Het onderzoeksteam ziet ook het navigeren tussen de percelen en het bedrijf als een nieuwe uitdaging.

Kleine machines

De Engelsen houden vast aan de kleine machines. Het team wil bewijzen wat de kleine, lichte machines te bieden hebben als het gaat om bodemverdichting en nauwkeurigheid. Het autonome akkerbouwbedrijf heeft hiervoor 3 compacte Iseki-trekkers. En een nieuwe compacte Claas-rupsmaaidorser gaat hun oude Sampo-maaidorser helpen.

Een proeftuin

“We willen dat het akkerbouwbedrijf een proeftuin wordt voor agrarische innovaties. Zodra het akkerbouwbedrijf is gevestigd, moedigen we bedrijven aan om langs te komen en hun technieken op het bedrijf te testen”, zegt Kit Franklin, Senior Agricultural Engineering Lecturer. “Het is ook goed dat het project bij de campus van de universiteit blijft, zodat de studenten kunnen leren, de voortgang kunnen zien en leren hoe dynamisch en innovatief de sector is.”