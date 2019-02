Ruim 6.000 trekkers minder verkocht in Duitsland

De grootste trekkermarkt van Europa, de Duitse, heeft in 2018 een flinke klap gekregen. Om precies te zijn werden er 27.669 trekkers verkocht, 6.024 trekkers minder dan in 2017. Een daling van 17,9%. Zeer interessant zijn de marktaandeelverschuivingen per merk. Zien we dit volgend jaar terug in Nederland?

Grasduinen door de verkoopcijfers en marktaandelen van Europa’s grootste trekkermarkt, die in Duitsland, levert een aantal bijzondere cijfers en conclusies op. Zoals gezegd ging de markt fors onderuit met een daling van 17,9%. De grootste oorzaak van deze daling is, net als in de andere Europese landen, de zogenoemde ‘Mother Regulation’, die leidde tot een verkoopsprint eind 2017. Daarvoor viel de verkoop in 2018 fors lager uit.

John Deere marktleider op totale trekkermarkt

In Duitsland worden de marktcijfers op 2 manieren weergegeven. Ten eerste de totaalmarkt van alle trekkers, en ten tweede alle trekkers vanaf een motorvermogen van 51 pk. Laatste is dus zonder de allerkleinste tuin- en parktrekkertjes.

Kijkend naar de totale markt in 2018, dan is John Deere marktleider en verkoopt het met een marktaandeel van 23,4% bijna een kwart van alle trekkers, goed voor een absoluut aantal van 6.473 trekkers.

Lees verder onder de foto

De Duitse trekkermarkt ging fors onderuit met een daling van 17,9%. De grootste oorzaak van deze daling is, net als in de andere Europese landen, de zogenoemde ‘Mother Regulation’, die leidde tot een verkoopsprint eind 2017. - Foto: Matthijs Verhagen

Dat is dubbelop een prestatie voor John Deere. Enerzijds wist het als één van de weinige merken méér trekkers te verkopen (2017: 6.187 trekkers) én het verhoogde het marktaandeel spectaculair van 18,4% in 2017 naar 23,4% in 2018. Dat is een ongekende stijging in een krimpende markt. Het vervolg van de totaalmarkt: tweede plaats Fendt (19,5%); derde plaats Case IH/Steyr (8,4%); vierde plaats Claas (7,3%) en op de vijfde plaats New Holland (6,9%).

Fendt verkochte meeste trekkers vanaf 51 pk

Kijkend naar de trekkermarkt vanaf een motorvermogen van 51 pk, die in totaal 21.856 trekkers telt, dan kom je dichter bij de markt van de landbouwtrekkers. En dan ziet de lijst er iets anders uit. Fendt verkoopt daar een kwart van de markt met 5.382 stuks, dat zijn 1.112 trekkers meer dan in 2017. Net als John Deere het doet in de totaalmarkt, weet Fendt in dit segment het marktaandeel te vergroten van 18,5% in 2017 naar 24,6% in 2018.

Lees verder onder de foto

Bij de trekkers vanaf 51 pk bediende Fendt een kwart van de markt met 5.382 stuks, dat zijn 1.112 trekkers meer dan in 2017. - Foto: Matthijs Verhagen

John Deere staat hier op de tweede plaats met een marktaandeel van 20,6% (4.493 stuks) en verkoopt er ‘slechts’ 93 meer dan in 2017. John Deere’s grootste groei zit hem dus vooral in de kleinste trekkers onder de 51 pk. Op de derde plaats in deze lijst staat Case IH met een aandeel van 10,7% (2.337 trekkers).

Opvallend is dat in deze lijst alleen de top 3-merken absoluut meer trekkers verkopen en hun marktaandeel vergroten. Kleinere groeiers zijn Mercedes-Benz (+2,2% groei) en Belarus (+32,6% groei). De totaalmarkt vanaf 51 pk daalde met 5,1%.

Deutz-Fahr levert fors in

Kijkend naar alle cijfers en marktaandelen, dan springt 1 merk er opvallend negatief uit, en dat is Deutz-Fahr. Kijkend naar de totaalmarkt, dan verkoopt Deutz-Fahr 1.699 trekkers in 2018. Ten opzichte van 2017 is dat 43,5% minder. Tel je daarbij de merken Same, Lamborghini en Hürliman op, dan verkoopt het moederbedrijf ‘Same Deutz-Fahr’ (SDF) er in totaal 1.970 in Duitsland, 46% minder dan 2017. Volgens SDF zou de eerder genoemde ‘Mother Regulation’ de hoofdreden zijn voor de forse terugval.

Populairste modellen van Fendt

In Duitsland wordt, mede dankzij de kentekenregistratie, ook een telling per trekkertype bijgehouden. De top 3 wordt gevuld met Fendt-trekkers, namelijk de 724 Vario (901 stuks), de 516 Vario (560 stuks) en de 313 Vario (546 stuks). Verder is de hele top 20 afwisselend gevuld door de merken John Deere, Fendt, Claas en Deutz-Fahr. Opvallend is de populaire plaats van de 300 pk sterke John Deere 6250 op de tiende plaats (318 stuks).

Lees verder onder de foto

In het segment boven 300 pk motorvermogen werden, ondanks de teruglopende markt, méér trekkers verkocht. - Foto: Henk Riswick

Meer 300 pk-plus trekkers

Tot slot: in het segment boven 300 pk motorvermogen werden, ondanks de teruglopende markt, méér trekkers verkocht, namelijk 1.624 trekkers ten opzichte van 1.550 in 2017. In het segment van 300 tot 400 pk is Fendt marktleider met 528 verkochte trekkers. Boven de 400 pk is Claas marktleider; ze verkocht er 134 stuks.