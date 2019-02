Precisielandbouw laagdrempeliger met Crop View

Met het verbeterde Crop View zeggen Claas en 365FarmNet precisielandbouw laagdrempeliger te maken.

Machinebouwer Claas en software-ontwikkelaar 365FarmNet lanceren op de landbouwmechanisatiebeurs Sima de verbeterde tool Crop View. Met deze nieuwe software-applicatie kunnen landbouwers simpeler en uitgebreider gebruik maken van satellietdata en taakkaarten maken voor toepassing van - op dit moment - stikstof. Dit maakt toepassing van precisielandbouw laagdrempeliger, zeggen Claas en 365FarmNet.

Belangrijkste voordeel van de nieuwe tool is dat de gebruiker niet langer hoeft te wachten op satellietbeelden van zijn perceel; deze zijn direct beschikbaar.

De satellietbeelden hebben een resolutie van 10 bij 10 meter. Hiermee zijn niet alleen percelen duidelijk te identificeren, maar ook verschillen in vegetatie. - Foto's: 365FarmNet

Verschillen in vegetatie

Crop View gebruikt 'live' satellietbeelden, en zet deze direct om in bruikbare data voor de gebruiker. De satellietbeelden hebben een resolutie van 10 bij 10 meter. Hiermee zijn niet alleen percelen duidelijk te identificeren, maar ook verschillen in vegetatie. Dankzij wekelijkse updates zijn volgens de leverancier ook op zwaarbewolkte dagen altijd bruikbare beelden voorhanden, en zo kun je de groei van het gewas volgen.

In de praktijk kun je met Crop View een van je percelen selecteren en aangeven welke stikstofbemester je wil toedienen, hoeveel kilo per hectare en hoeveel variabel. Crop View maakt vervolgens binnen een tel middels een taakkaart inzichtelijk hoeveel je waar dient toe te dienen.

Gemiddelde data

Het systeem maakt die berekeningen - desgewenst - op basis van gemiddelde data. Je kunt zelf kiezen tot hoeveel jaar je terug wilt gaan, en over welke periode van het jaar je die gegevens wilt verzamelen. Momenteel kun je teruggaan tot en met 2016, omdat voor dat jaartal geen data beschikbaar is.

De data, met de taakkaart, kun je vervolgens op een USB-stick zetten en in de terminal op de trekker laden.

Omdat het een gemiddelde betreft, kan Crop View dus heel snel inzichtelijk maken wat de 'probleemgebieden' in een perceel zijn, en waar het eventueel zou lonen een bodemscan te (laten) maken.

Verbonden met cloud van Fendt

De data, met de taakkaart, kun je vervolgens op een USB-stick zetten en in de terminal op de trekker laden. Voor Fendt geldt dat Crop View verbonden is met de cloud, en uploaden via een USB-stick dus niet nodig is.

Crop View is nu leverbaar in Duitsland, Frankrijk, Polen en Oostenrijk. Of en wanneer Nederland volgt, is nog niet bekend.