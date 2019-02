Grotere omzet en winst voor fabrikant New Holland

CNH Industrial, het moederbedrijf van onder andere Case en New Holland, wist vorig jaar meer winst en omzet te maken.

In Europa en het Midden-Oosten verkocht CNH Industrial, goed voor een totale omzet van € 26 miljard, 19% minder trekkers. CNH Industrial wijt dit aan de introductie van de zogenoemde Tractor Mother Regulation in Europa. Hierin staan vanaf 1 januari 2018 nieuwe Europese wettelijke eisen voor trekkers die vooral betrekking hebben op veiligheid. Wereldwijd werden 8% meer trekkers en combines verkocht dan in 2017.

Winstgroei van 290% bij 7% omzettoename

De totale omzet en winst in de agrarische divisie van het bedrijf namen fors toe, ondanks de geringere verkopen in Europa en het Midden-Oosten. Zo steeg over het gehele jaar de omzet met iets meer dan 9% en de winst voor rente en belastingen met 31%.

De fabrikant van trekkers, maar ook trucks en bouwmachines, zegt de eigen verwachtingen te hebben overtroffen ‘ondanks alle wereldwijde onzekerheden’. De totale omzet van het bedrijf kwam uit op omgerekend € 26 miljard. Een stijging van 7% ten opzichte van een jaar eerder. De winst steeg met een forse 290%.

2019 nog een jaar met uitdagende marktomstandigheden

Zo lang de spanningen rondom de relatie tussen de Verenigde Staten en China blijven spelen, blijft CNH Industrial voorzichtig met wat ze doet in haar agrarische divisie, zo vertelde de financieel directeur van het bedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers. CNH Industrial houdt dan ook rekening met meer ‘uitdagende’ marktomstandigheden in 2019. Desondanks was er na de presentatie van de resultaten meer interesse in CNH Industrial aandelen, waardoor de beurskoers steeg.