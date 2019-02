Agco verkocht minder trekkers in Europa

Trekkerfabrikant Agco verkocht in 2018 minder trekkers in West-Europa.

Er werden wel meer combines verkocht. Dat blijkt uit de financiële resultaten die het bedrijf dinsdag 5 februari presenteerde. In West-Europa, Agco’s belangrijkste markt, werden 2% minder trekkers en 13% meer combines verkocht van onder andere de merken Fendt, Massey Ferguson en Valtra, die onder Agco vallen.

Minder goede oogst

De daling van de verkoop in trekkers komt volgens Agco vooral door het inkomen van boeren dat negatief werd beïnvloed door een minder goede oogst als gevolg van de droogte en lagere melkprijzen in de eerste helft van het jaar. In het Verenigd Koninkrijk werd juist meer verkocht.

Omzet 12,5% hoger

In totaal werd er door Agco in 2018 een omzet behaald die die 12,5% hoger lag dan het jaar ervoor. In Europa en het Midden-Oosten werd bijna 14% meer omzet behaald. De groei kwam vooral uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Overnames van andere bedrijven droegen voor 2,3% bij aan de gestegen omzet. De totale winst steeg met meer dan 50% naar $ 2,9 miljard. De resultaten overtroffen de verwachtingen van analisten. Desondanks daalde de koers van het beursgenoteerde bedrijf licht op de dag van bekendmaking van de cijfers.

Gunstige omstandigheden 2019

Voor 2019 verwacht het bedrijf gunstige omstandigheden voor de verkoop. In Europa zullen goede graanprijzen en meer ‘normale gewasproductie’, in het geval er geen extreme droogte is, zorgen voor een positief sentiment waardoor de vraag naar trekkers en combines in Europa stabiel blijft, aldus de fabrikant.