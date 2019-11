Samson introduceert nieuwe meststrooier

Samson toont op de Agritechnica de US 235; een meststrooier met brede bak.

Samson is vooral bekend van de meststrooiers met de bak tussen de wielen, maar er is volgens de fabrikant veel vraag naar substantieel grotere bakinhoud. Bijvoorbeeld voor de Oost-Europese markt.

Leverbaar vanaf 23 kuub

Daarom is 1,5 jaar geleden de 3-asser 430 met 43 kuub inhoud op de markt gekomen. De tandemasser US 235 is een kleinere versie daarvan en is leverbaar vanaf 23 kuub. Een schuifwand is optioneel.

De tandemasser US 235 is leverbaar vanaf 23 kuub. - Foto's: Martin Smits

De bodemketting heeft een gepatenteerd wapensysteem dat de bodemketting ook strak houdt als die terug draait, bijvoorbeeld om een verstopping op te lossen. Voor 2020 is de tandemasser in beperkte aantallen leverbaar.

NMR-sensor meet N, P en K continu Samson won op de Agritechnica een zilveren medaille met de NMR-sensor die stikstof (N), fosfaat (P), en kalium (K) continu meet. Dat is een tegenhanger van de NIR-sensor, met als groot verschil dat het een directe meting is waardoor er geen ijklijnen nodig zijn.

Dit systeem is in Denemarken al langer door Samson beproefd. Het is nog niet direct voor de markt beschikbaar, maar wel ver genoeg gevorderd om het in Hannover aan de wereld te tonen, aldus Samson.