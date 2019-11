Nieuw leven voor de aardappelkneuzer

De Duitse aardappelrooierfabrikant Ropa heeft op de Agritechnica een zilveren medaille gewonnen voor haar aardappelkneuzer op de Keiler II bunkerrooier.

De kneuzer bestaat uit twee hydraulisch aangedreven hard opgepompte rubber banden, waartussen de aardappelen vermorzelen. Deze lopen vervolgens niet meer uit tot aardappelopslag het jaar erop. Alleen de uitgegooide aardappelen van de leesband en de krieltjes die de vingerkammen bovenop uitwerpen, gaan door de kneuzer. Er blijft dus aardappelopslag, want de krieltjes die door de graafmat vallen worden niet gekneusd. Een veerbeveiling zorgt dat een band wegklapt als een grote steen er door moet.

Tarra-aardappeltjes worden vermorzelt tussen de twee banden, zodat ze volgend jaar niet uitlopen tot aardappelopslag. - Foto: Mark Pasveer

Concept niet nieuw

Het concept is niet nieuw. Zo’n 30 jaar terug had Amac al een soortgelijke kneuzer ontwikkeld, die ook de aardappeltjes onder de graafmat opving en kneusde. Het systeem zette niet door, omdat het de rooicapaciteit teveel benadeelde en er nog geen goed werkende steenbeveiliging was.

De aardappelkneuzer gaat € 7.900 kosten. Later komt het systeem ook beschikbaar op de modellen Keiler I en de Keiler II Classic.