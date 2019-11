Güttler zaait selectief

Het Duitse Güttler toont op Agritechnica een studieopstelling van een nieuwe zaaitechniek, waarmee zaaimachines op basis van camerabeelden meer of minder graszaad deponeren.

Na plaatsspecifiek bemesten en spuiten, volgt de leverancier van zaaiapparatuur nu dus met plaatsspecifiek de graszode verbeteren. Zonde immers om duur graszaad overal zo dik te zaaien dat ook de kaalste plekken genoeg krijgen. Op de plekken waar het gras er nog redelijk of goed bij staat, betekent dat immers verkwisting.

Het systeem is nog in ontwikkeling, maar bestaat uit een camera voor op de neus van de trekker, een computereenheid en een regelmechanisme op de GreenMaster- en GreenSeeder-zaaimachines dat de toevoer van zaad kan vergroten of afknijpen. Die camera komt voorop, zodat de computer genoeg tijd heeft om de zaadregeling bij te regelen.

Güttler GreenSeeder, later ook te koop met selectieve graszaaddosering. - Foto: Güttler

Nog in ontwikkeling

Of het systeem ook (economisch) op bestaande machines is op te bouwen is nog niet duidelijk; aannemelijker lijkt levering af fabriek op nieuwe machines. Komend jaar komt er meer duidelijkheid over naam, prijs en definitieve uitvoering van het systeem. Voor een voorbeschouwing: Güttler is te vinden in hal 11, stand C50 van de Agritechnica.