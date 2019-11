Dammann fronttank voor getrokken spuit

Dammann heeft een 1.500 liter fronttank in het programma, die gecombineerd kan worden met een getrokken spuit.

De nieuwe fronttank is in eerste instantie bedoeld in combinatie met een opbouwspuit achterop een JCB. Maar Dammann ziet ook potentieel om de fronttank te combineren met een getrokken spuit. Er zijn dan meer hectares te spuiten.

Ander middel in de fronttank

Via software vormt de tankinhoud van de fronttank een geheel met de grote tank op de getrokken spuit qua roering en menging. Ook mogelijk is een ander middel in de fronttank, om tussentijds een ander middel te kunnen spuiten, dus meer flexibiliteit. Of je kunt hem gebruiken als extra schoonwatertank.

Compleet met pomp en binnenreiniging kost de fronttank zo’n € 18.000.