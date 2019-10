Trimble komt met WeedSeeker 2 pleksgewijs spuiten

Met deze tweede generatie van het Weedseeker-spuitsysteem, voorzien van een ‘intelligente sensor’, zouden telers tot 90% kunnen besparen op het bestrijden van resistente onkruiden.

De nieuwe sensoren sparen tijd uit doordat in het veld geen systeem-resets meer nodig zijn. Na een snelle kalibratie bij de start, past WeedSeeker 2 zich tijdens het rijden automatisch aan aan veranderende temperatuur, omgevingslicht en achtergronden (grond of stoppels). Zo werkt de sensor altijd nauwkeurig.

Door herbiciden alleen op (bepaalde) onkruiden in te zetten, is tot 90 % besparing op chemie mogelijk. - Foto's: Trimble

Omdat ook de rijsnelheid en de sensorpositie op de spuitboom bekend zijn, spuit je volgens Trimble geen stukken die al behandeld zijn. Tijdens draaien is er automatisch compensatie van de afgifte, zodat elk onkruid correct wordt bespoten.

Gedetailleerde kaarten

Het WeedSeeker 2-systeem registreert elke gespoten onkruidplant. De gebruiker kan realtime zien waar de probleemstukken zitten, en bij een volgende keer vooraf gedetailleerde kaarten bekijken.

De nieuwe, intelligente sensoren sparen tijd uit in het veld doordat systeem-resets niet nodig zijn.

Volgens Trimble is het WeedSeeker 2-systeem lichter (een plus voor de langste spuitbomen) en beslaan de sensoren een groter gebied. Hierdoor zijn er ook minder nodig. “Pleksgewijs spuiten is een geweldig hulpmiddel bij onkruidbestrijding, vooral tegen onkruiden die tolerantie of resistentie vertonen tegen de meest gebruikte herbiciden”, aldus productmanager Daniel Rodriguez van Trimble Agriculture.

Bespaar tot 90 % op chemie

Volgens Rodriguez kunnen boeren door middelen alleen gericht op bepaalde onkruiden in te zetten, tot 90% besparen op chemie. “Zo komen middelen in beeld die anders onbetaalbaar zouden zijn. WeedSeeker 2 is niet alleen geschikt voor bespuitingen vóór opkomst of planten, maar ook daarna. Dat verlengt de periode dat de spuit inzetbaar is en verlaagt de onkruiddruk op het perceel.”

Het WeedSeeker 2-systeem is lichter en sensoren dekken een groter gebied af, waardoor er minder nodig zijn per boomlengte.

De nieuwe sensoren maken aanpassingen van spuitdopconfiguraties overbodig.

Geschikt voor elke Isobus-compatibele display

Het nieuwe systeem is volledig compatibel met Trimble-displays en automatisch sturen, maar elk Isobus-compatibel display is geschikt om het spotspray-systeem te bedienen. Het systeem heeft een universele bevestiging die op de meeste spuitbomen past.

De WeedSeeker 2-behuizing is makkelijker te reinigen en te onderhouden; kanalen in de sensorbehuizing laten vloeistof wegvloeien ongeacht de positie van de boom. Door de verbeterde werksnelheid is een rijsnelheid tot 40 km/u mogelijk.