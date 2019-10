Dino-robot wiedt tussen sla

Naïo Technologies wint op de Agritechnica een zilveren medaille als innovatieprijs voor de manier waarop de robot onkruid tussen slaplanten detecteert en elimineert.

De Franse veldrobotfabrikant Naïo Technologies ontvangt een zilveren medaille voor de manier waarop de robot Dino onkruid kan detecteren en elimineren tussen slaplanten. Hiertoe lokaliseert Dino de slaplanten in de rij om vervolgens tussen die slaplanten met twee elektrisch bediende schoffels het onkruid weg te schoffelen. Dat lijkt onafhankelijk te gebeuren van het feit of er al dan niet onkruid tussen de planten staat.

Naïo is niet de eerste die automatisch intrarij kan wieden (zie de video) maar het zou wel de eerste fabrikant zijn die dat autonoom kan. De beelden van de gedetecteerde slaplanten worden opgeslagen en kunnen later tijdens de oogst weer gebruikt worden. - Foto: Mediafel

Eerste autonome

De minishovel

Robot Dino zelf is al sinds 2016 te koop en was twee jaar geleden ook al op de Agritechnica te zien. Naïo verkocht tot dusver ruim 20 Dino’s in Europa. Dino kost € 90.000 en wordt volgens Nederlandse importeur Abemec straks voor elke akker- en tuinbouwer, wat de minishovel voor de veehouder is.