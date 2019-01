Cummins drijft GUSS autonome spuitmachine aan

GUSS, de zelfrijdende spuitmachine van het Amerikaanse Crinklaw Farm Services, heeft gekozen voor Cummins als leverancier van de krachtbron.

GUSS staat voor Global Unmanned Spray System. Volgens Crinklaw Farm Services Inc, gevestigd in Californië, is het de eerste zelfrijdende spuitmachine ter wereld, speciaal ontwikkeld voor boomgaarden.

GUSS werkt met een combinatie van GPS, voertuigsensoren en besturingssoftware. Eén persoon kan op afstand tot 10 verschillende machines die in verschillende boomgaarden draaien tegelijkertijd bedienen, zegt de fabrikant.

Lees verder onder de foto

GUSS is een volledig autonoom rijdende spuitmachine, softwarematig bestuurd. De machine gebruikt geavanceerde sensortechniek en software om zelf zijn weg te vinden in een boomgaard. - Foto: Crinklaw Farm Services

Cummins QSB6.7

Crinklaw Farm Services ging een samenwerking aan met motorenbouwer Cummins om een geschikte krachtbron te ontwikkelen voor de zelfrijdende spuitmachines. Dat is de Cummins QSB6.7 geworden. Die motor levert 173 pk (129 kW) en is voorzien van een gekoeld EGR-systeem en een hogedruk commonrail inspuitsysteem.

Lees verder onder de foto

De Cummins QSB6.7 levert 173 pk (129 kW) en is voorzien van een gekoeld EGR-systeem en een hogedruk commonrail inspuitsysteem. - Foto: Cummins

Gary Thompson, Marketing Director van Crinklaw Farm Services: “De designfilosofie van GUSS is gebaseerd op innovatie, efficiëntie en performance. We wilden een machine bouwen die rij na rij, dag na dag kan spuiten, zonder onderbreking. Daarvoor hebben we een betrouwbare en duurzame krachtbon nodig. Cummins was erg behulpzaam in het leveren van een perfect aandrijfpakket, en de integratie ervan in onze machine. De QSB6.7 biedt een efficiënte en schone verbranding, met minimale stilstand.”

7 GUSS zelfrijdende spuitmachines gebouwd

Tot op heden heeft Crinklaw Farm Services 7 zelfrijdende spuitmachines gebouwd, die draaien op middelgrote tot grote boomkwekerijen. Volgens Thompson wordt 2019 een spannend jaar voor zijn bedrijf. “Onze nieuwe productiefaciliteit in Kingsburg, Californië komt dit jaar gereed, waardoor we Guss wereldwijd kunnen verkopen.”

Lees verder onder de video