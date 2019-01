100% elektrische trekker van Rigitrac

Het Zwitserse Rigitrac heeft een nieuwe versie van een elektrisch aangedreven trekker; de SKE 50.

De Rigitrac SKE 50 is volledig elektrisch aangedreven. Op de Agritechnica in 2011 liet Rigitrac al eens een hybride prototype zien met wielmotoren. Er is nu echter gekozen voor een elektromotor op de vooras, een op de achteras en een op beide aftakassen (voor en achter). Daarmee levert de trekker een nominaal vermogen van 50 kW (68 pk).

80 kWh accupakket voor Rigitrac SKE 50

De 2,8 ton wegende SKE 50 elektrische trekker valt op met zijn korte neus en relatief grote cabine voor 2 personen. De dieselmotor is vervangen door een lithium accupakket van 80 kWh (400 V). Het aandrijfpakket maakt gebruik van energieterugwinning, waarbij kinetische energie uit de remmen wordt opgevangen en omgezet in elektriciteit.

De 2,8 ton wegende SKE 50 elektrische trekker valt op met zijn korte neus en relatief grote cabine voor 2 personen. - Foto: Rigitrac

Ook rust Rigitrac de elektrische trekker uit met een warmtemanagementsysteem. Dat systeem stemt de behoeften van airconditioning en verwarming af met de energieterugwinning.

5 uur rijden met volle accu

Met een volledig geladen batterij zou je volgens de Zwitserse trekkerbouwer ongeveer 5 uur moeten kunnen rijden. De topsnelheid is 40 km/uur. De hef tilt achter 1.800 kg, aan de voorzijde is dat 1.600 kg. Om de voorwielen zijn banden in de maat 425/55 R17 gemonteerd, achter zijn dat 440/65 R24 banden. De spoorbreedte van de Rigitrac SKE 50 is 133 cm.