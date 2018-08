Rotoana perswikkelcombi op Fendt-velddag

Fendt hield deze week zijn 2-jaarlijkse (al ging editie 2016 niet door) Wadenbrunn-velddag. Naast zo’n 110 trekkers zagen de tienduizenden bezoekers vooral werktuigen in actie.

De nieuwe Rotana-perswikkelcombi komt te koop met een vaste en een variabele persunit. Ten opzichte van voorganger Tornado – van de recentelijk door Fendt overgenomen machinebouwer Lely – is de baaloverdracht anders en is de ringwikkelaar vernieuwd. Maximaal gebruikt hij 24 messen, foliebinding is niet leverbaar. Agco bouwt de persen in WolfenBüttel, in de voormalige Lely-Welger fabriek.

Volledig aanbod beschikbaar

De focus op werktuigen ontgaat ook de dealers niet. Na de Mechan-groep gaat ook de zuidelijke importeur Abemec in de loop van 2019 de volledige lijn Fendt-werktuigen verkopen. Per vestiging komen er gescheiden verkoopkanalen voor Fendt enerzijds, en het huidige gamma aan werktuigen anderzijds.