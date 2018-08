Alle grote trekkermerken op ATH

Alle grote trekkermerken staan in september op de jubileumeditie van AgroTechniek Holland (ATH).

Niet alleen nieuwe trekkers en machines zullen te zien zijn op de 5e editie van de beurs in Biddinghuizen. Ook jong-gebruikte machines komen aan bod. In het ‘Zo goed als nieuw Paviljoen’ kunnen dealers van de exposerende merken op de beurs hun jong-gebruikte kapitaalintensieve trekkers en werktuigen tonen die minimaal 1 jaar oud zijn of minimaal 500 draaiuren hebben. Dat meldt de beursorganisatie.

TREKKERparcours op ATH

Naast de ruim 3.000 trekkers en machines van 500 merken zijn er dagelijks demonstraties aardappeltechniek, mais, bieten rooien en niet-kerende grondbewerking en kunnen bezoekers op een speciaal parcours hun behendigheid met trekkers, heftrucks en verreikers testen en op het TREKKERparcours testritten maken op de allernieuwste trekkermodellen.

De 5e editie van Nederlands grootste landbouwevenement in Biddinghuizen is van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 september 2018 dagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur.