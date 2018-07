Deutz-Fahr komt met sterke en compacte 5G TB-serie

Praktisch gezien ligt deze nieuwe serie in het verlengde van de kleine, reeds bestaande Agrolux-serie. De 5G TB-serie bestaat uit twee modellen met indrukwekkende motorvermogens van 102 pk en 113 pk uit 4-cilinder dieselmotoren. De nieuwe series zijn vooral herkenbaar aan het nieuwe motorkapje met stoer kijkende koplampen. De 5G TB-serie is een compacte trekker voor de kleinere klussen op en rond het erf en voor klussen bij groentetelers, hoveniersbedrijven en kleinere landbouwbedrijven.

De 5G TB serie bestaat uit twee modellen: de 505 G TB (102 pk) en 515 G TB (113 pk). Een cabine is niet leverbaar. Op verzoek zijn er wel cabines leverbaar via de lokale dealer en/of importeur. Dat is in het verleden wel vaker gebeurd. - Foto's: Deutz-Fahr