Merknaam Lely verdwijnt van hooibouwmachines

Machinefabrikant Agco laat weten voormalig Lely-hooibouwmachines vanaf maart 2020 alleen nog maar te verkopen onder merknamen Fendt en Massey Ferguson.

Vanaf maart 2020 zijn voormalig Lely-opraapwagens en rondebalenpersen alleen nog maar te koop in Fendt- en Massey Ferguson-kleuren. De rood-witte Lely-kleur verdwijnt dan uit de hooibouwlijn. Agco kocht maart vorig jaar de hooibouwlijn van het Nederlandse Lely over. Agco stopte eerder al met de productie van Lely-maaiers, schudder, en harken. Agco is het overkoepelende concern van de machinemerken Fendt, Massey Ferguson, Valtra en Challenger.

Meer orders dan verwacht

De deal tussen Agco en Lely betrof naast de hooibouwlijn ook 2 Duitse machinefabrieken. In Wolfenbüttel worden voormalig Lely-rondebalenpersen geproduceerd en in Waldstetten bouwt Agco de opraapwagens. Tot maart 2020 zijn de voormalig Lely-producten nog te verkrijgen in vertrouwde Lely-kleuren.

Foto: Ronald Hissink

Volgens Agco benutten beide fabrieken hun maximale productiecapaciteit. Het concern stelt dat er meer orders binnen zijn gekomen voor Fendt- en MF-hooibouwmachines dan verwacht, sinds de officiële introductie op de Agritechnica (november 2017).

Fors investeren

Agco zegt blij te zijn dat de full line-strategie -die de merken Fendt en Massey Ferguson voeren- werkt. Daarbij verwacht het management op tijd helderheid in de markt te creëren door de Lely-merknaam te laten verdwijnen. Tot slot, meldt het concern substantiële investeringen te willen doen in productontwikkeling en in de productiefaciliteiten in het Duitse Feucht, Waldstetten en Wolfenbüttel.