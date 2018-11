CNH heeft eerste Stage 5-trekker klaar

CNH introduceert een eerste trekkerserie die voldoet aan de Stage 5-emissienorm: de Steyr Terrus. De serie kreeg een update. Kleinere Steyr-series en de Case IH en New Holland-varianten volgen later.

In de loop van 2019 zal CNH Industrial meerdere trekkerseries introduceren die voldoen aan de Stage 5-emissienorm. Wanneer de Optum- en T7 HD-variant, en kleinere series volgen, hangt af van de hoeveelheid voorradige motoren.

De Steyr Terrus-serie is als eerste beschikbaar. En CNH geeft de trekker gelijk een update.

13 patenten

De FPT-motoren voldoen nu – vanwege een lagere NOx-uitstoot – aan de Stage 5-emissienorm. FPT haalt de norm met aanpassingen in de katalysator. Er wordt niet zozeer meer Adblue ingespoten, maar de behandeling zelf is aangepast. FPT zegt Stage 5 te halen zonder design-modificaties aan de motor en heeft daarvoor 13 patenten in huis.

Verversingsintervallen zijn vergroot: motorolie (nu 750 draaiuren) en transmissieolie nu om de 1.500 draaiuren. CNH deed geen technische aanpassingen hiervoor, maar de trekker zou intussen hebben bewezen dat dit geen probleem geeft.

Nu ook relaxed remmen met Terrus

Verder is het zogenoemde S-Brake-systeem nu ook leverbaar op de Terrus-serie. Dit remsysteem zorgt ervoor dat de aanhanger ook remt wanneer de trekker alleen remt op de transmissie, om zo een eventuele schaarbeweging te voorkomen.

Dat was al leverbaar op de kleinere trekkerseries, en op de New Holland T7 en Case IH Puma-series. S-Fleet Telematics is nu standaard: hiermee kan een dealer de trekker op afstand uitlezen, maar een agrarisch ondernemer kan hiermee ook zijn trekkervloot managen. Hetzelfde geldt voor S-Turn II: een kopakkermanagementsysteem.

3 vernieuwde modellen

Het gaat dus om 3 vernieuwde modellen: de traploze Terrus 6250, 6270 en 6300 van grofweg 250 tot 300 pk. De nieuwe modellen zijn volgens de importeur niet noemenswaardig duurder geworden, afgezien van een algemene prijsstijging.