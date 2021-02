Noordelijke boeren zien kleine windmolen wel zitten

Ongeveer eenderde van de noordelijke boeren wil wel investeren in een kleine windmolen.

Dat blijkt uit een ledenraadpleging van LTO Noord Regio Noord. Meer dan de helft van de boeren in de drie noordelijke provincies zien ook wel wat in zonnepanelen. Vooral in Friesland is er interesse in zo’n kleine windmolen. In deze provincie is sinds kort toestemming voor de kleien molens met een ashoogte van maximaal 15 meter op het boerenerf.

De aanleiding van dit onderzoek zijn de Regionale Energiestrategieën die in de drie Noordelijke provincies worden gemaakt, waarbij LTO Norord betrokken is. LTO Noord wil meer ruimte voor de aanleg van zonnepanelen op daken en de investering in windenergie op het boerenerf.