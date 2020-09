Grondwater zakt verder

De grondwaterstanden in het oosten en zuiden van het land blijven dalen. Deze gebieden zijn nog steeds het droogst.

Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de 13e droogtemonitor van dit jaar.

September heeft wel neerslag gegeven, maar die was buiig van karakter waardoor er grote plaatselijke verschillen zijn. Het landelijke gemiddelde neerslagtekort is gestegen tot 228 mm. Dit is ruim beneden het tekort in de 5% droogste jaren. Wel zijn er grote verschillen tussen regio‘s. Het tekort is het grootste in Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland.

Bron: KNMI

Peil grote rivieren daalt

Vanuit de landbouw is de waterbehoefte fors gedaald nu het oogsttijd is, aldus de LCW. Intussen daalt ook het peil in de grote rivieren. Het peil wordt laag, maar voor de tijd van het jaar niet ongebruikelijk, aldus de LCW. Toch kan de scheepvaart hinder ondervinden.

Tot 22 september wordt geen neerslag van betekenis verwacht in de stroomgebieden van Rijn en Maas. Daarna nemen de kansen op regen toe.

Mede-auteur: Johan Oppewal