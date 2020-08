CDA wil helderheid over glasschade bij zonnepanelenbrand

Het CDA in de Tweede Kamer dringt aan op landelijk beleid voor de problemen die ontstaan door de verspreiding van glasdeeltjes van zonnepanelen bij branden. Kamerleden Jaco Geurts en Agnes Mulder hebben daarover vragen gesteld.

In de afgelopen weken waren er branden in de gemeente Noordoostpolder (Flevoland) en bij een bollenbedrijf in 't Veld (Noord-Holland).

Mogelijke schadelijke effecten

De Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord vestigde aandacht op de problemen die ontstaan door branden met zonnepanelen. Kamerleden Mulder en Geurts willen van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) weten welke mogelijke schadelijke effecten de verspreiding van glasscherven en andere brokstukken van zonnepanelen kunnen hebben voor mens en dier en of er protocollen zijn over hoe er moet worden omgegeaan met branden waarbij zonnepanelen in vlammen opgaan.

De Kamerleden vragen of de minister ook overleg daarover voert met de verzekeringssector.