Brabant Water: beter ’s nachts beregenen

Directeur Guïljo van Nuland van Brabant Water vindt dat boeren zuiniger met water om moeten gaan. Dat zegt hij op Radio1 tijdens Spraakmakers.

Wat hem betreft is de watervoorraad, en daarmee doelt hij ook op (ondiep) grondwater, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hij roept daarom ZLTO op om bewuster om te gaan met water. Bij overdag beregenen verdampt er meer water, dus ’s nachts beregenen heeft Nuland’s voorkeur.

Regionale verschillen

De oproep om zuiniger om te gaan met water, klinkt vanuit meerdere drinkwaterbedrijven, vooral de afgelopen snikhete dagen. Volgens Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, is er in het afgelopen weekeinde beduidend meer water dan normaal verbruikt, maar zijn er regionale verschillen. Terwijl het watergebruik in het oosten van het land volgens Vitens ‘ontplofte’, zijn er ook gebieden waar maar 14% meer drinkwater dan normaal is getapt.

Vooral de waterbedrijven die drinkwater produceren uit grondwater, hebben de afgelopen dagen opgeroepen om zuiniger om te gaan met water. Die boodschap was vooral gericht aan consumenten.