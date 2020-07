Ophef over jerrycan-tweet Ouwehand

Melkveehouder Gerjan Roetert uit Wesepe (Ov.) sluit een wandelpad over de grond van zijn bedrijf.

Dat is het gevolg van een tweet van Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren (PvdD) die voor grote ophef zorgde. Roetert is boos over de suggestieve tweet en noemt het totale onzin. Ouwehand zette foto’s online van de regeninstallatie en gebruikte reinigingsbussen van de melkinstallatie die als drijver in de sloot worden gebruikt. In het bericht suggereert ze dat de melkveehouder zich weinig aantrekt van milieuregels en ‘de gedachte dat je schaars water eerlijk moet delen’. Ze roept de NVWA op om op te treden en voegt nog een kaart van de locatie bij.

Lees verder onder de tweet.

Helemaal klaar mee

Roetert kreeg al snel lucht van het bericht en is inmiddels platgebeld voor reacties. Melkveehouder Geertjan Kloosterboer plaatste een filmpje om uit te leggen wat er werkelijk aan de hand is. Helemaal niks dus volgens Roetert. Maar het bericht is bij hem zodanig in het verkeerde keelgat geschoten dat hij zijn grond afsluit voor wandelaars. “Ik ben er helemaal klaar mee. Ik dacht juist dat het mooi is dat mensen dicht langs je bedrijf komen in deze prachtige omgeving. Laat zien wat je doet. Maar als dit het gevolg is hoeft het van mij niet meer. Straks krijg ik gedoe met dierenactivisten als ik een zieke koe in de wei zet omdat ze dan beter herstelt.”

Lees verder onder de tweet.

Telefoontje NVWA

Positief is Roetert wel over de reactie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die belden al snel. “Ik kon prima uitleggen wat er aan de hand was en dat was ook geen enkel probleem. Er is zelfs niemand wezen kijken. Ik vind het netjes dat ze gebeld hebben en op deze manier reageren. Dat mag ook wel eens gezegd worden.”

De NVWA geeft op Twitter aan zoals gewoonlijk niet te reageren op individuele situaties. Esther Ouwehand heeft niet gereageerd, ook vanuit de fractie van de PvdD is desgevraagd geen reactie verkregen.