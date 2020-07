OM behandelt aangiftes boeren tegen minister niet

Het Openbaar Ministerie (OM) neemt de aangiftes van boeren tegen minister Carola Schouten (Landbouw) vanwege dierenmishandeling niet in behandeling. Het OM is van oordeel dat Schouten zich niet schuldig maakt aan strafbare feiten.

De boeren verwijten minister Schouten onder andere dierenmishandeling. De voermaatregelen zorgen er volgens de actievoerende boeren voor dat er ondervoede melkkoeien komen, omdat de dieren niet naar behoefte gevoerd kunnen worden.

Emissieruimte

Daarnaast wordt haar diefstal van emissieruimte verweten, die naar de bouw gaat. Ook wordt Schouten laster verweten; ze zou de sector in een kwaad daglicht zetten.

“Het is aan het parlement om in te stemmen met de door de minister voorgestelde regeling”, reageert het OM. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer instemmen met de regeling, is sprake van een democratisch tot stand gekomen besluit, redeneert het OM.