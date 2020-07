Kamer wil opheldering over NVWA-aanpak bij corona

De situatie in slachterijen leidt in de Tweede Kamer tot zorg.

Kamerleden Helma Lodders (VVD), Tjeerd de Groot (D66), William Moorlag (PvdA) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) willen dat landbouwminister Carola Schouten opheldering geeft over de bescherming tegen corona voor werknemers van slachterijen en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Nederlandse slachtbedrijven.

Nieuwsuur

Aanleiding is de uitzending van televisieprogramma Nieuwsuur, waarin dierenartsen Martine Scheepers en Jerome Stokkermans zeiden dat ze in de steek zijn gelaten en onvoldoende gehoord werden door de leiding van de NVWA. In het programma meldden de dierenartsen dat ze werken op plaatsen waar zieke mensen aan het werk zijn en waar onvoldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn.

Ouwehand: falen NVWA en ministerie?

Esther Ouwehand wil van de minister weten hoe ze zich voelde toen ze de uitzending van Nieuwsuur bekeek. Ouwehand vraagt zich af of er sprake was van falen van de NVWA, van het ministerie of van beide. Helma Lodders vraagt of het klopt dat er een enquête binnen de NVWA is gehouden over de naleving van de coronamaatregelen.

D66‘er De Groot en PvdA‘er Moorlag vragen hoe het kan dat de minister kortgeleden in antwoord op Kamervragen meldde dat niet is gebleken dat de RIVM-richtlijnen in slachterijen op grote schaal niet worden nageleefd, terwijl begin mei uit een interne enquête zou zijn gebleken dat afstand houden in de vleessector onmogelijk is.

GroenLinks

Kamerleden Jesse Klaver, Laura Bromet en Corinne Ellemeet (allen GroenLinks) vragen het kabinet of ze wel goed de vinger aan de pols houden bij de uitbraak van een nieuw griepvirus bij Chinese varkens. Klaver en zijn partijgenoten willen weten waarom het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nog geen voorbereidingen treffen, “terwijl wetenschappers aangeven dat het virus ‘pandemisch potentieel’ heeft”.