Demonstreren met trekker in Noorden mag weer

Noordelijk verbod demonstraties met trekkers niet verlengd, aldus de Noordelijke veiligheidsregio‘s.

Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt in de Veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen en Friesland niet verlengd. Dat hebben de drie Noordelijke veiligheidsregio’s zondagmiddag 12 juli laten weten. Het verbod geldt tot maandag 13 juli, 07.00 uur.

“De voorzitters van de drie veiligheidsregio’s gaan er naar aanleiding van gesprekken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties van uit dat eventuele nieuwe demonstraties worden aangemeld, zodat er gelegenheid is om ze op veiligheid en openbare orde te beoordelen”, schrijven de veiligheidsregio‘s. “Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt, dan zullen de voorzitters van de veiligheidsregio’s opnieuw maatregelen nemen. Dat gebeurt ook als gemaakte afspraken worden geschonden.”

Gevaarlijke situaties

Reden voor het verbod, dat een week geleden van kracht werd, was volgens veiligheidsregio’s dat eerdere demonstraties leidden tot opstoppingen en gevaarlijke situaties.

Actiegroep Farmers Defence Force ving donderdag nog bot bij de rechtbank in Groningen. Zij wilden via een kort geding het verbod van tafel krijgen, omdat een veiligheidsregio niet bevoegd zou zijn om het verbod op te leggen. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat de veiligheidsregio zo’n verbod wel mag opleggen.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s Groningen en Friesland benadrukken dat het niet verlengen van het verbod ‘geen vrijbrief is voor blokkades met landbouwvoertuigen of voor ander onveilig gedrag’. De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe zegt boeren de ruimte te willen geven om hun punt te maken, ‘maar wel op een veilige en verantwoorde manier’.

Verbod gebruik trekkers bij demonstraties

Er gelden nu nog demonstratieverboden voor trekkers in de regio IJsselland en in de gemeente Nijmegen. Boeren mogen sinds zaterdagavond tot maandag 20 juli niet meer met trekkers demonstreren in Nijmegen. In IJsselland geldt het verbod tot vrijdag 17 juli 18.00 uur.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad kondigde zondag aan om het onderwerp maandagavond te bespreken met de 25 veiligheidsregio‘s.

Boerenprotest in Maastricht Zeventien tractoren waren zondagmiddag 12 juli op het Vrijthof in Maastricht (L.). Ze maakten deel uit van een grote groep boeren met vele tientallen trekkers, die zich verzamelden op industrieterrein Beatrixhaven in de Limburgse hoofdstad, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De boeren hielden een publieksvriendelijke actie om te protesteren tegen de veevoermaatregel van de regering. De actie van Farmers Defence Force (FDF) was vooraf afgestemd met de Veiligheidsregio.

De boeren deelden groenten en fruit uit aan het winkelend publiek op het Vrijthof. Er mochten niet meer dan 17 trekkers op het plein staan vanwege de draagkracht van het Vrijthof, zei een woordvoerster van de Veiligheidsregio. De publieksactie duurde tot 17.00 uur, daarna gingen de boeren huiswaarts.

Een dronefoto van 250 trekkers van boeren in een weiland, die de tekst NH (hartvorm) BOEREN vormen, afgelopen zaterdagavond 11 juli. Met deze actie wilden de ze vanuit Noord-Holland een positief statement maken. - Foto: ANP

Publieksvriendelijke actie zaterdagavond in Schermerhorn Boeren voerden zaterdagavond 11 juli in Schermerhorn (N.-H.) met ongeveer 400 trekkers op bijzondere wijze actie. In de avondschemering vormden zij met de trekkers in een weiland de tekst NH-hartje-boeren, waarmee bedoeld wordt: Noord-Holland houdt van boeren. De actie werd van bovenaf met een drone opgenomen.

De initiatiefneemster van de actie zegt vanaf de locatie: “We geven een duidelijke boodschap aan de politiek, aan de burgers. Met een tekst die zo positief is.” Ze heeft “kippenvel” van deze “waanzinnige actie”. Op sociale media zijn beelden te zien van de enorme hoeveelheid trekkers die tegen de avondlucht zich met zwaailichten en toeters laten zien en horen.

Medeauteur: ANP