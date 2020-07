Boerenprotest bij Binnenhof tegen voermaatregelen

Zo’n dertig boeren hebben hun trekkers donderdagavond bij het Binnenhof in Den Haag neergezet om actie te voeren tegen de voermaatregelen die landbouwminister Carola Schouten wil nemen.

De Tweede Kamer debatteert vanavond laat over de ministeriële regeling om in de laatste vier maanden van het jaar het eiwitgehalte in krachtvoer voor melkvee te verlagen. Dat moet de stikstofuitstoot verminderen.

De actie werd donderdagmiddag 2 juli georganiseerd door Farmers Defence Force. Ook lokaal zijn boeren actie aan het voeren tegen de voermaatregelen, waaronder in Groningen.

“Het is toch van de zotte dat een ambtenaar van achter zijn bureau gaat bepalen wat we onze koeien gaan voeren”, zegt melkveehouder Wilbert van der Post uit Leiden. Hij kwam met zijn trekker naar het Binnenhof om druk uit te oefenen op de politici, in de hoop dat de voermaatregelen van tafel gaan.

De reis ging verrassend goed. De eerste kruispunten richting Den Haag werden afgezet, zodat de trekkers door konden rijden. In de Haagse binnenstad probeerde de politie de trekkers naar een andere plek te geleiden, maar die blokkade konden de boeren omzeilen om zo op het Buitenhof voor het Binnenhof te parkeren.

‘Slecht voor de koeien’

“We gaan niet aan iets meewerken dat slecht is voor onze koeien. Als je ziet hoeveel stikstofreductie we de afgelopen jaren al gerealiseerd hebben en hoeveel minder stikstof er dit jaar is uitgestoten door de coronacrisis, is deze maatregel helemaal niet nodig. Bovendien hebben de boeren een veel beter plan”, zegt Joop Bosmans uit Hilvarenbeek.

Hij was als eerste actievoerder met de auto bij het Binnenhof. “Ze verzinnen maar wat en wij mogen het uitvoeren en straks liggen er allemaal dode koeien aan de weg”, zegt een jonge melkveehouder fel.

Melkveehouder Dirk-Jan Oskam (rechts) uit IJsselstein (Utrecht) was snel in Den Haag.

Melkveehouder Dirk-Jan Oskam (25) uit IJsselstein (Utrecht) had maar tien minuten nodig om met zijn vriendengroep te besluiten om in de auto te stappen en naar Den Haag te gaan. De jonge boer is de opstapeling van het beleid helemaal zat. “Iedere keer is het weer iets nieuws. De regels worden steeds gekker. Nederland blijft maar doorgroeien en de boeren moeten steeds meer stikstofruimte innemen, terwijl melkveebedrijven vaak grondgebonden zijn en de stikstof prima op eigen bedrijf kwijt kunnen”, zegt hij.

Ik moet toch kunnen bijsturen?

Ook Richard den Blanken uit Zoeterwoude is met de trekker naar Den Haag gekomen. “Ik voer heel veel gras en het eiwitgehalte daarvan is erg weerafhankelijk. Ik moet toch kunnen bijsturen?”, zegt hij over de voermaatregelen. Ook vreest hij voor de gezondheid van zijn koeien. In de uitzonderingsregeling die wordt geboden heeft hij weinig vertrouwen. “Dat wordt vast ellenlang procederen voordat je eens gelijk krijgt”, zegt hij.

Hoop op SGP‘er Bisschop

De aanwezige boeren hebben de hoop gevestigd op SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Hij gaat bij het debat een motie indienen om minister Schouten te vragen de voermaatregelen te heroverwegen. Hij hoopt hiervoor over de rechterzijde van de Kamer een meerderheid te krijgen. “We hebben goed contact gehad met de partijen om ons te helpen”, zegt Bisschop. Als zijn motie het niet haalt, wil SGP het voorstel van CDA en VVD steunen om de boeren de mogelijkheid te bieden voor een alternatief.

In die motie hebben de FDF-bestuurders weinig vertrouwen. Mark van den Oever vreest dat met die motie de boeren alleen maar aan het lijntje worden gehouden. De geruchten dat boeren de voermaatregelen niet gaan uitvoeren en daarmee burgelijk ongehoorzaam zijn, vindt Bisschop onverstandig.

“Ik begrijp het gevoel maar al te goed. Als boer weet je met de specialisme zelf het beste wat je je koeien moet voeren. Wat je voert, bepaal je zelf wel!’ Bisschop wijst erop dat controle op niet-naleven van de regels vrij eenvoudig is Het risico dat je als ondernemer daarmee loopt, is volgens Bisschop dus best groot.

Boeren wachten in Den Haag stemmingen af

Het debat in de Tweede Kamer staat gepland om 23.30 uur. Politie Den Haag meldt dat de boeren tot 22 uur bij het Binnenhof mogen demonstreren, daarna moeten ze naar het Malieveld.

Op social media (zie hieronder enkele voorbeelden) komen vanuit het hele land berichten dat boeren onderweg zijn naar Den Haag met trekkers. Sieta van Keimpema en Mark van den Oever zijn zichtbaar geroerd als ze horen dat er op de boot van Texel weer diverse trekkers staan om de actie bij te komen ondersteunen.

Tot hoe laat de boeren in Den Haag blijven, is nog niet bekend. Ze wachten in ieder geval het debat en de stemmingen af. Als de stemming voor de boeren ongunstig uitpakt – en die kans is gezien de politieke verhoudingen vrij groot – zal vrijdag 3 juli een demonstratie volgen. Deze actie is aangekondigd bij de Haagse politie.