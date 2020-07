Advocaten: aangiftes tegen Schouten maken weinig kans

Volgens juristen maken de aangiftes die demonstrerende boeren de afgelopen dagen tegen landbouwminister Carola Schouten deden, weinig kans.

Boeren die afgelopen weekend tegen de voermaatregelen demonstreerden hebben in meerdere gemeentes op het politiebureau aangifte gedaan tegen landbouwminister Carola Schouten. Dat gebeurde dit weekend en maandagavond onder andere in de gemeentes Delft, Leiden, Apeldoorn, Veenendaal en Zwolle.

Dierenmishandeling en diefstal van emissie

Schouten wordt onder andere dierenmishandeling verweten. De voermaatregelen zorgen er volgens de actievoerende boeren voor dat er ondervoede melkkoeien komen, omdat de dieren niet naar behoefte gevoerd kunnen worden. Daarnaast wordt haar diefstal van emissieruimte verweten, die naar de bouw gaat. Ook wordt Schouten laster verweten; ze zou de sector in een kwaad daglicht zetten.

‘Kansloze operatie’

Volgens juristen maken de aangiftes weinig kans. Schouten zal niet vervolgd worden door het Openbaar Ministerie (OM), is de overtuiging. “Een kansloze operatie”, zo noemt strafrechtadvocaat Henk Voors van CKV Advocaten in Zwolle de aangiftes tegen Schouten. “Een regel die door wet- of regelgeving is ontstaan en via het democratische proces een politieke meerderheid heeft gekregen, kan geen strafbaar feit opleveren.”

Discussie hoort in politieke arena

Volgens Voors is de discussie of er wel of geen voermaatregel genomen moet worden er een die in de ‘politieke arena’ behandeld moet worden. “Het OM gaat dit nooit oppakken, laat staan dat het een strafbaar feit is. En zelfs als het OM het wel zou oppakken, is er geen rechter die zijn vingers zal branden aan een veroordeling.“

Het juridisch loket ‘juristenaandetelefoon’ is dezelfde mening toegedaan. Volgens de dienstdoende jurist gaat het om democratisch tot stand gekomen regelgeving, die als gevolg daarvan niet strafbaar zijn.

Een andere – praktische reden – is dat er op dit moment geen sprake van een strafbaar feit kan zijn, de betreffende voermaatregel is nog niet ingegaan. De ingangsdatum staat gepland voor 1 september aanstaande, dus kan er nu nog geen sprake zijn van een strafbaar feit.

Aangifte vooral een statement

Volgens beide advocaten moeten de aangiftes vooral gezien worden als een statement hoe boeren in de discussie rondom de voermaatregelen staan. “Want juridisch effect zal het niet hebben.”