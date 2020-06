Nooit zoveel illegale middelen van markt gehaald

In een gecoördineerde actie hebben internationale opsporingsinstanties in totaal 1.346 ton aan illegale gewasbeschermingsmiddelen van de markt gehaald.

Dat meldt Europol. De middelen vertegenwoordigen een waarde van naar schatting € 94 miljoen. Nooit eerder werden zoveel illegale middelen van de markt gehaald.

Vijfde actie tegen illegale middelen

Het is de vijfde keer dat Europol een gecoördineerde actie houdt tegen illegale middelen, vaak middelen die buiten de officiële wegen om op de markt worden gebracht en voorzien zijn van valse etiketten. Bij de actie zijn 26 EU-landen betrokken (waaronder Nederland), Australie, Colombia, Zwoitserland, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De actie had plaats tussen 13 januari en 25 april van dit jaar.

1.346 ton middelen in beslag genomen

De actie heeft geleid tot de inbeslagname van 1.346 ton aan middelen. Twee verdachten werden aangehouden. Er zijn 260 onderzoeken opgestart en in België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Slovenië en Zwitserland zijn nog onderzoeken gaande. De illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen is vaak verweven met ander vormen van illegale handel, zoals sigaretten of geneesmiddelen.

Dit is niet alleen een probleem voor de bedrijven waarvan de producten worden nagemaakt, maar nog meer is het een risico voor de volksgezondheid en het milieu

Géraldine Kutas, directeur-generaal van ECPA

Bij de actie werd in België een transport van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen, dat onderweg was van Zwitserland naar Cyprus. In Polen werden middelen zonder etiket in beslag genomen. In Italië werd bijna 17 ton aan middelen in beslag genomen, die in de Italiaanse provincie Viterbo in een magazijn waren opgeslagen.

ECPA verheugd

In 2015 is de operatie Silver Axe (Zilveren Bijl) voor het eerst door Europol uitgevoerd. In totaal is in de vijf programma’s 2.568 ton aan illegale middelen in beslag genomen. De Europese organisatie van bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen produceren (European Crop Protection Association, ECPA) reageert verheugd op de actie, waarbij naast Europol ook het Europese anti-fraudebureau (OLAF), het Europese bureau voor intellectuele eigendom en de Europese Commissie waren betrokken. Géraldine Kutas, directeur-generaal van ECPA, zegt dat de verkoop van illegale namaak-middelen langzamerhand tot een van de meest lucratieve en minst begrepen criminele activiteiten is geworden. “Dit is niet alleen een probleem voor de bedrijven waarvan de producten worden nagemaakt, maar nog meer is het een risico voor de volksgezondheid en het milieu, omdat deze stoffen niet door de strenge veiligheidstesten gaan, die vereist zijn om middelen op de markt toe te laten.”