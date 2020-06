Landbouw Collectief los verder, zonder Dijkhuizen

De verschillende partijen in het Landbouw Collectief gaan op een lossere manier samenwerken.

Aalt Dijkhuizen is geen voorzitter van het Landbouw Collectief meer, een aantal partijen gaat op een lossere manier samenwerken.

Ingehuurd voor stikstofdossier

Via WhatsApp laat hij weten dat hij is ingehuurd door het collectief voor het stikstofdossier. “Die taak liep begin mei met de Kamerbrief af. Sindsdien hebben de betrokken partijen bezien of ze met elkaar verder wilden en zo ja, hoe. Dat is voor nu niet gelukt, zoals blijkt,” schrijft hij.

Negen partijen hebben woensdag besloten om in een lossere vorm door te gaan, wat het einde markeert van de samenwerking waarbij een afvaardiging namens de hele sector onderhandelde in Den Haag.

Agractie: samenwerking gaat nieuwe fase in

Betekent dit dat het collectief stopt? Wat betreft Bart Kemp van Agractie gaat de samenwerking een nieuwe fase in, verwijzend naar het persbericht. Het overleg met de boerenbelangenbehartigers vond woensdag digitaal plaats.

Desgevraagd zegt hij niets te kunnen zeggen over de naam van de samenwerking en het voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen. “Dat is nu nog niet aan de orde. We gaan ons nu vooral bezighouden met de inhoud, en daar willen we voortvarend in zijn.”

LTO gaf al eerder aan zich niet langer in de structuur van het Landbouw Collectief te kunnen vinden. De wil om op een andere manier samen te werken, is er voor LTO wel.

Farmers Defence Force en Dutch Dairymen Board niet betrokken bij overleg

Sieta van Keimpema zegt dat haar beide organisaties – ze is zowel bestuurslid van Farmers Defence Force als voorzitter van Dutch Dairymen Board – niet betrokken zijn geweest bij het overleg dat woensdagavond plaatsvond.

Ze vindt het jammer dat de overige partijen losser gaan samenwerken. “Wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Op de achtergrond werkten de partijen samen, bijvoorbeeld in het vakbondsoverleg. Maar ik heb volgens mij nog nooit gehoord dat daar echt resultaten zijn geboekt. Daar komt nu Agractie bij, maar ik geloof niet dat dat het verschil gaat maken.”

Volgens Van Keimpema luisteren de andere belangenbehartigers niet naar hun achterban. “Boeren waarderen de samenwerking, het met één mond praten naar Den Haag en samen een front vormen. En het kan, dat zien we in de provinciale overleggen. Daar stappen bestuurders over hun eigenbelang heen en werken ze als paarden voor de boeren. Dat moet op landelijk niveau ook.”