LTO: advies Remkes schiet tekort

LTO Nederland vindt het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek ernstig tekort schieten. “Als enige recept wordt nóg meer borging en regelgeving voorgesteld”, aldus LTO in een eerste reactie.

LTO vindt dat goed gekeken moet worden naar de vraag of de huidige natuurregels nog wel kunnen worden volgehouden in ‘een dichtbevolkt en ondernemend land in een vruchtbare delta’.

‘Doodlopende tunnel’

LTO-bestuurder Trienke Elshof zegt dat Nederland “met vele onhaalbare kritische depositiewaarden (...) een doodlopende tunnel is ingelopen”. Elshof verwijst naar het Planbureau voor de Leefomgeving, dat eind vorig jaar concludeerde dat in zeker 44 gebieden nog te veel stikstofbelasting is, zelfs als alle activiteiten in Nederland worden geschrapt. “Het advies van Remkes om in 2040 vrijwel overal onder de kritische depositiewaarden te komen, roept dus vragen op.”

Schouten: ambitie niet bijstellen

Landbouwminister Carola Schouten is niet van plan de ambitie voor het verminderen van de stikstofdepositie in 2030 zo bij te stellen dat ze daarmee in lijn komt met het Adviescollege Stikstofproblematiek. De minister zegt dat het kabinet heeft gekozen voor een vermindering van de depositie van 26% in 2030. Dat is niet weinig, vindt de minister, die daarbij aangeeft dat wel een balans gevonden moet worden tussen wat nodig is en wat mogelijk is.

Europese regels

Daar komt bij dat de Europese regels geen doelen stellen in cijfers aan de mate van natuurherstel. Het moet duidelijk zijn dat er verbetering is van de natuur. Dat wil het kabinet bewerkstelligen door een gecombineerd pakket van natuurverbetering en stikstofvermindering, waarbij ook geld is uitgetrokken voor het vrijwillig uitkopen van bedrijven. Remkes waarschuwt overigens voor die vrijwilligheid. Niet elk bedrijf dat vrijwillig deelneemt aan de regeling, zorgt ook voor een evenredige vermindering van de stikstoflast op natuur, aldus Remkes.

Juridische borging

Schouten is het met de Commissie-Remkes eens dat welke regeling er ook komt, die juridisch geborgd moet zijn. De minister denkt die borging in de concept-wet te hebben aangebracht. Remkes denkt dat de plannen van het kabinet vooral bestaan uit goede voornemens, maar niet uit juridisch houdbare doelen. “Dit is anders dan het programma aanpak stikstof”, aldus een woordvoerder van de minister.

Schouten heeft nog geen inhoudelijke reactie op het voorstel om een afrekenbare stoffenbalans in te voeren. Die moet volgens Remkes in de plaats komen van de huidige systemen met dier- en fosfaatrechten. Remkes zegt dat de minister naar Brussel moet om de afrekenbare stoffenbalans te bepleiten.