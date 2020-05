Vion sluit Noord-Duitse slachterij vanwege corona

Vion Duitsland heeft de productie in een Noord-Duitse slachterij stilgelegd. In Nederland is onderzoek gaande naar coronabesmettingen bij Vion-medewerkers van de vestiging in Scherpenzeel.

Meer dan 50 medewerkers van de slachterij in Bad Bramstedt, ten noorden van Hamburg, waren zondag 3 mei positief getest op het coronavirus. In totaal werken 260 mensen bij de slachterij. Dat meldt Vion in Duitsland. De medewerkers gaan met buitengewoon vakantieverlof. De vestiging die rundvee verwerkt ligt grotendeels stil.

Ook coronatesten bij medewerkers Vion Nederland

Afgelopen weekend is ook corona vastgesteld bij Oost-Europese arbeidsmigranten in Velp (Gld.). 26 personen zijn positief getest op corona en in quarantaine gezet. Daarvan werken een groot aantal personen bij Vion in Scherpenzeel. De GGD is nog bezig met onderzoek meldt een woordvoerder van Vion in Nederland. In Scherpenzeel wordt vooralsnog gewoon doorgewerkt met alle maatregelen op het gebied van hygiëne die eerder al genomen zijn.

Andere locaties

De afnemers van de Duitse slachterij worden door andere Vion-locaties beleverd. Slachtdieren vanuit Noord-Duitsland worden de komende weken op andere Duitse locaties verwerkt.

Bij 90% van de positief geteste personen waren tot zondag geen symptomen opgetreden volgens Vion. De meeste besmette personen woonden in een omgebouwde legerkazerne in het naburige Kellinghusen. Anderen wonen verspreid in de omgeving van de slachterij in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Vion wijst op de aangescherpte hygiënemaatregelen die de afgelopen weken al zijn genomen in haar slachterijen naar aanleiding van de corona-uitbraak in Duitsland.