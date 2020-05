SGP kritisch over voorstel voermaatregelen

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop is kritisch over de voorgestelde voermaatregelen van landbouwminister Carola Schouten. Hij wil een schriftelijk overleg over de begrenzing van de maximale hoeveelheid ruw eiwit in krachtvoer voor rundvee, om zo de minister te kunnen bevragen over het voorstel.

SGP is zeer ontevreden over de eenzijdige aanpak bij het terugdringen van de stikstofuitstoot via het voerspoor door het verlagen van de toegestane gehaltes in krachtvoer. Wanneer de Kamer akkoord gaat met het voorstel wordt volgende week een schriftelijk overleg gevoerd. Het ministerie wordt gevraagd om geen onomkeerbare stappen te zetten zolang behandeling van de regeling in de Kamer niet is afgerond. Sectorpartijen LTO en Nevedi reageerden ook al kritisch op het voorstel van Schouten. Tijdelijke maatregel om woningbouw vooruit te helpen Het ministerie neemt de maatregel voor een periode van vier maanden, van september tot en met december van dit jaar. De maatregel komt voort uit het besluit van het kabinet om in 2020 via het voerspoor stikstofruimte te creëren om de woningbouw vlot te kunnen trekken.