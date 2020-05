Ruiming nertsen reële optie

Ruiming van nertsenbedrijven die besmet zijn met het Covid-19-virus blijft een reële optie. Of het kabinet daartoe besluit, is in belangrijke mate afhankelijk van de vraag of bij de nieuwe generatie nertsen die dit voorjaar is geboren, sprake is van virusvorming.

Landbouwminister Carola Schouten acht het ongewenst dat er een virusreservoir op nertsenbedrijven is, dat gevaar op kan leveren voor de volksgezondheid of de diergezondheid.

Onderzoek op besmette bedrijven

Duidelijkheid daaromtrent moet eind deze week komen uit onderzoek dat op de besmette bedrijven wordt uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden besproken door deskundigen die het kabinet adviseren. Landbouwminister Carola Schouten verwacht dat na Pinksteren besluiten worden genomen, als dat nodig is.

Linten bij een nertsenhouderij in Beek en Donk. De boerderij werd gesloten nadat bleek dat dieren besmet waren geraakt met het coronavirus. - Foto: ANP

Niet op alle bedrijven ernstige ziekteverschijnselen

Hoewel is aangetoond dat het coronavirus fors verspreid is op de bedrijven, is niet op alle bedrijven sprake van ernstige ziekteverschijnselen. En de mate waarin nertsen besmettelijk blijven voor de mens is heel beperkt. Tot nu toe zijn twee overdrachten van het virus van nerts op mens vastgesteld. Het virus heeft zich vanuit de bedrijven niet verder verspreid naar mensen in de nabije omgeving buiten de bedrijven. De minister was dinsdag 26 mei naar de Tweede Kamer geroepen om vragen te beantwoorden over de situatie op de nertsenbedrijven die in april besmet bleken met het coronavirus.

Stoppersregeling

De Partij voor de Dieren bepleit de nertsenhouderij nu meteen te beëindigen, een exportverbod op de nertsen in te stellen en het fokken van nertsen te verbieden. Landbouwminister Schouten zegt in elk geval niet de mogelijkheid te hebben het verbod op de nertsenhouderij, dat ingaat op 1 januari 2024 te vervroegen. Zij kan ook niet voorkomen dat nertsenbedrijven nog een herstart maken, in het geval er tot ruiming zou worden overgegaan. De minister wil wel de nertsenhouderij de mogelijkheid geven gebruik te maken van de stoppersregeling, zodat ze met subsidie hun bedrijf versneld kunnen beëindigen.

Hier hebben we 100% zekerheid en u neemt halve maatregelen. Waarom laat u deze broedplaatsen van het virus voortbestaan?

PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag

Een deel van de Kamer vindt dat de minister niet langer moet wachten met ingrijpen op de besmette bedrijven. PvdA‘er William Moorlag hield de minister voor dat in de coronacrisis voortdurend wordt gezegd dat 100% beslissingen moeten worden genomen op basis van 50% informatie. “Maar hier hebben we 100% zekerheid en u neemt halve maatregelen. Waarom laat u deze broedplaatsen van het virus voortbestaan?”

Volksgezondheid voorop

Schouten zei in het debat enkele malen dat wat haar betreft de volksgezondheid voorop staat. Ze benadrukte ook dat de situatie op de besmette bedrijven beheersbaar is, onder andere door de maatregelen die zijn getroffen. Mocht het tot een ruiming van nertsenbedrijven komen, dan is financiering vanuit het Diergezondheidsfonds voor haar een mogelijkheid. “We zijn op dit moment alle opties aan het bekijken.”