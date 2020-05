Landbouwbudget gekort, extra geld voor platteland

De Europese Commissie trekt € 15 miljard extra uit voor plattelandsontwikkeling voor de komende zeven jaar (2021-2027). Maar het totale landbouwbudget van de Europese Commissie gaat er € 25 miljard op achteruit vergeleken met de vorige periode.

Dat blijkt uit de financiële meerjarenplannen die de Europese Commissie woensdag openbaar heeft gemaakt. De extra uitgave voor zeven jaar is ongeveer gelijk aan het bedrag dat nu jaarlijks besteed wordt aan plattelandsontwikkeling.

De Europese Commissie wil met het extra geld de uitvoering van de Farm-to-Fork-strategie ondersteunen, evenals de biodiversiteitsplannen.

Landbouwbudget op hetzelfde niveau

Tegelijk wordt de totale landbouwbegroting (€ 348 miljard) behoorlijk gekort ten opzichte van de vorige begroting (€ 373 miljard, prijsniveau 2011). Daar moet tegenover worden gesteld dat in de huidige begroting de landbouwuitgaven aan het Verenigd Koninkrijk wegvallen (ongeveer € 26 miljard in zeven jaar). Zo bezien blijft het landbouwbudget in euro’s op hetzelfde niveau, maar dan is de geldontwaarding niet meegerekend, terwijl de euro van 2011 ongeveer 10% minder waard was dan nu.

Coronacrisis

De totale begroting bedraagt voor de komende zeven jaar € 1.850 miljard. Daarin zit € 560 miljard voor een herstel- en weerbaarheidsfonds, bedoeld om de coronacrisis te boven te komen. Een deel daarvan (€ 310 miljard) zal in de vorm van giften worden uitgekeerd aan lidstaten en een andere deel (€ 250 miljard) in de vorm van leningen.