Bleker: opkoop bedrijven niet nodig voor stikstof

Het is niet nodig om melkveebedrijven op te kopen om de stikstofuitstoot bij Natura 2000-gebieden te verlagen. Dat zegt oud-landbouwstaatssecretaris Henk Bleker. Hij ziet mogelijkheden voor bedrijven om een deel van de veestapel af te stoten en hiervoor in de plaats een zonneweide van enkele hectares aan te leggen.

In zijn programma ‘Zon voor vee’, schetst hij het scenario dat bedrijven de stikstofemissie fors kunnen verminderen zonder dat het bedrijf er financieel op achteruit gaat.

Zonnepark met SDE-subsidie in ruil voor kwart veestapel

Het idee is dat een bedrijf 25 tot 35% van de veestapel afstoot. De fosfaat- en ammoniakrechten moeten dan buiten werking worden gesteld voor het bedrijf. Als tegenprestatie verstrekt de overheid hiervoor een vergunning voor een zonnepark op het bedrijf.

“De vergunning en SDE-subsidie worden verleend onder de voorwaarde dat de boer voor een periode van in beginsel 25 jaar zijn productierechten (fosfaat- en emissierechten) die corresponderen met de afgesproken reductie van de veestapel niet gebruikt en op afstand zet. De boer is verplicht zes stuks melkvee in te leveren per hectare vergunde zonneweide. In principe wordt uitgegaan van maximaal 5 hectare per melkveebedrijf”, staat in het plan.

De zonneweide wordt geëxploiteerd door een gespecialiseerd bedrijf, waarbij de veehouder een jaarlijkse huur van minimaal 5.500 per hectare en een vergoeding voor beheer van € 600 per hectare ontvangt. “Dat zijn prijzen waarvoor energiebedrijven dit willen doen”, zegt Bleker, die momenteel directeur is van Powerfield, een van de grootste ontwikkelaars van zonneparken in Nederland.

De vergoeding is mede gebaseerd op de SDE+-subsidie. Ook de aansluiting van nieuwe zonneparken op het stroomnet is volgens hem op veel locaties rondom Natura 2000-gebieden geen probleem.

Bleker: plan geeft boeren vrijheid om te ondernemen

“Het geeft boeren vrijheid om te ondernemen, omdat ze zelf kunnen afwegen of ze dit willen. Het is geen inbreuk op het eigendomsrecht, maar levert wel emissiereductie op. Bovendien kost het geen extra overheidsgeld voor uitkoop van bedrijven, omdat gebruik wordt gemaakt van de bestaande SDE-subsidies voor duurzame energie”, zegt Bleker.

Hij sprak over zijn plan met verschillende overheden, bedrijven, banken en ook belangenorganisaties. Bleker wil het in het plan mogelijk maken dat boeren hun bedrijf na vijf jaar weer mogen uitbreiden naar hun oude omvang van de veestapel, mits ze kunnen aantonen dat ze met emissiebeperkende maatregelen niet meer emissie gaan veroorzaken.