Voldoende arbeidsaanbod, huisvesting is probleem

Arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië proberen naar Nederland te krijgen is nog steeds vrijwel onmogelijk. Dat zegt Peter Baltus van LTO Nederland tijdens het derde webinar van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Die organiseert wekelijks webinars over de impact van de coronamaatregelen voor werkgevers in de agrarische sector. Baltus: “Het is een ramp, het lukt niet ze naar Nederland te krijgen.”

Daarentegen kunnen Polen nog wel relatief gemakkelijk via Duitsland naar Nederland komen, aldus de LTO‘er. “Het kan wel helpen als de Poolse werknemer een kopie van zijn arbeidsovereenkomst kan overleggen.”

Meer aanbod dan vraag op arbeidsmarkt

Over de agrarische arbeidsmarkt is Baltus wel positief. “Er is meer aanbod dan vraag op dit moment.” Het aanbod op de platforms helponsoogsten.nl en werkenindelandentuinbouw.nl staat nu op 7.000 arbeidskrachten, meldt Taskforce Arbeid. Op helponsoogsten.nl hebben zich al 300 uitzendbureaus met aanbod van personeel gemeld. Daar staan 150 agrarische bedrijven tegenover die behoefte hebben aan zo’n 2.500 mensen. Vooral de vollegrondsteelten – met vooraan de aspergetelers – hebben nu al veel mensen nodig.

“Op zich is dit goed nieuws”, zegt Peter Baltus, “werkgevers redden zich blijkbaar qua personeel. Maar ik ben voorzichtig positief, het kan ook zo maar omslaan, het probleem kan nog komen.”

Duitsland aantrekkelijker voor Poolse arbeiders

Het probleem dat Baltus ziet is de Duitse agrarische sector. “Duitsland trekt steeds meer aan mensen en onze oosterburen liggen wel dichter bij Polen, dus de verleiding daar te gaan werken als Pool is groot.” Daarom pleit Baltus er voor om vooral in contact te blijven met het UWV om eventueel gebruik te maken van personen vanuit de bakken van het instituut. “Je kunt ook denken aan mensen die door de coronacrisis geen werk hebben en aan asielzoekers, maar ook aan schoolverlaters en studenten.”

Huisvesting blijft een probleem

Werkgevers lopen wel steeds vaker tegen problemen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten aan. “De huisvesting is niet geschikt om gehoor te geven aan de RIVM-eisen. Die is vaak te klein om aan de door het RIVM-adviseerde 1,5 meter te komen”, zegt Baltus. Een oplossing kan volgens de LTO‘er zijn om huisvesting te gebruiken van andere sectoren die door de coronamaatregelen niemand aan het werk hebben. “Er moet daardoor ruimte beschikbaar zijn.”

De beste oplossing is volgens Baltus te zorgen voor woonunits op het eigen erf. “Gemeentes zijn in de huidige tijd best soepel en willen wel meewerken aan dergelijk wooneenheden op het erf. Dat lijkt me ook slimmer dan mensen eventueel onderbrengen bij collega’s; dat doet het besmettingsrisico met het coronavirus alleen maar toenemen.”

Verkeerd beeld op sociale media

Op sociale media circuleren volgens Baltus veel berichten die niet kloppen over de situatie in Nederland in de coronatijd. Werkgevers zouden het niet zo nauw nemen met de veiligheid.

Baltus: “Het gaat om verhalen die absoluut niet kloppen en die paniek en zorgen oproepen voor het thuisfront. We zijn op basis van onafhankelijke en objectieve informatie een film te maken om te laten zien hoe het hier is geregeld, namelijk over het algemeen goed. Maar ik geef toe, er zijn uitzonderingen. Er zijn ook waardeloze werkgevers, maar dat is maar een heel kleine groepje.”