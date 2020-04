LTO-leden stellen vragen over corona tijdens webinar

Ook, of eigenlijk juist, in deze corona-tijd wil LTO Noord van haar leden weten wat de belangenbehartiger zou moeten doen. In een eerste webinar riep voorzitter Dirk Bruins boeren en tuinders op om vragen over de coronamaatregelen vanuit de overheid, maar ook over het omgaan met de 1,5-meter regel, vooral te stellen. Ruim 100 bezoekers keken dinsdagavond 7 april mee tijdens de eerste virtuele ledenbijeenkomst. Het onderwerp: corona.

De setting was voor Bruins ook even wennen, vertelt hij aan het begin van de virtuele ledenbijeenkomst van LTO Noord. Vanaf half maart zou de belangenbehartiger in de 9 noordelijke provincies ledenbijeenkomsten organiseren om te praten over de vereniging en de sector. Nu zit voorzitter Bruins achter een laptop met koeiensticker in een studio. Aan de andere kant van de grote tafel, op ruim 1,5 meter afstand zitten afwisselend 2 medewerkers van LTO die samen met Bruins de leden bijpraten over de bezigheden van LTO de afgelopen weken. Uitgebreid vertelde Bruins over de tot nu toe genomen maatregelen van het kabinet om ondernemers te compenseren voor de coronaschade en om de continuïteit van bedrijven te waarborgen.

Veel vragen

Nicole van der Plas, coördinator bij de informatielijn van LTO Noord krijgt de afgelopen weken enorm veel vragen. “Per dag soms net zoveel telefoontjes als in een normaal rustige maand. Vragen over bijvoorbeeld controles op het boerenbedrijf en welke regelingen er bij welke overheidslaag aan te vragen zijn.” Bruins benadrukt dat LTO er ook is voor een luisterend oor, boeren en boerinnen die zorgen hebben over hun gezin of hun bedrijf, kunnen hun verhaal kwijt bij de informatielijn. Van der Plas vertelt: “Er zijn nu nog niet meer van dit soort gesprekken, mensen zitten nu nog in de fase waar er veel adrenaline is. De zorgen komen vaak pas later, dat zag je ook bijvoorbeeld bij melkveehouders in de tijd van fosfaat of als er een dierziekte is uitgebroken.”

Eerste van 3 webinars

Diana Eleveld is adviseur bij de werkgeverslijn, het informatiepunt voor werkgevers in de agrarische sector. Zij ziet vooral veel vragen over het toepassen van de 1,5-meter regel tijdens het werk. “Bijvoorbeeld op een plantmachine, dan zitten mensen vaak te dicht bij elkaar. Een oplossing is om op halve capaciteit te werken of om plexiglas schotten tussen de werkplekken te zetten.”

Het webinar was de eerste van een reeks van 3. Op hetzelfde tijdstip is volgende week stikstof onderwerp van gesprek, de week erop kunnen boeren en bestuurders zich buigen over gewasbescherming.