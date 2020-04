Kamer: stikstofwinst door corona niet inboeken

Er komt geen onderzoek naar de manier waarop de verminderde stikstofuitstoot als gevolg van afgenomen luchtvaart, scheepvaart en verkeer kan worden ingeboekt als stikstofwinst om de economie te herstellen, de maximumsnelheid te verhogen en de woningbouw te versnellen.

De Tweede Kamer verwierp woensdagavond in grote meerderheid een motie van Forum voor Democratie van die strekking. Thierry Baudet (Forum voor Democratie) kreeg voor zijn motie alleen de steun van het lid Van Haga en de fractie van de PVV.

Verlaagde stikstofuitstoot

Premier Mark Rutte zei in het debat dat de verlaagde stikstofuitstoot door de coronacrisis niet kan worden ingezet voor iets naders. “Het bad stroomt zo over qua stikstof dat je op dat moment gewoon gehouden bent om dat te accepteren als een meevaller bij een heel groot probleem. Je kunt dat niet inzetten voor iets anders.”

Volgens Baudet is er geen sprake van een overstromend bad. “Je zou zo kunnen zeggen: jongens, we stellen die verlaging van de maximumsnelheid nog een jaartje uit en gaan toch nog een jaartje op normale snelheid autorijden in plaats van met een slakkengangetje.”

Er is nog steeds heel veel natuurherstel nodig vanwege eerdere schade, helaas

Volgens Rutte zit het anders. Er moeten maatregelen worden genomen om de te hoge stikstofuitstoot te verminderen en tegelijk moet de stikstofdeken verminderen. Hij zei dat de ruimte die nu met de coronacrisis ontstaat helaas niet weer kan worden ingezet voor nieuwe ruimte. “Er is nog steeds heel veel natuurherstel nodig vanwege eerdere schade, helaas.”

Geen overvolle stallen

In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren in het debat over het coronavirus zei premier Rutte dat er op dit moment geen sprake is van overbevolking van stallen in de Nederlandse stallen. “Zolang de slachthuizen kunnen blijven draaien, wordt de problematiek van overvolle stallen zoveel mogelijk voorkomen”, aldus Rutte, die eraan toevoegde dat sectoren die hun vraag gedeeltelijk zien wegvallen zelf ook maatregelen nemen.

“Zo heeft een aantal bedrijven in de pluimvee- en de eendensector zelf besloten tijdelijk geen nieuwe productieronde op te starten. De kalversector importeert op dit moment minder kalveren. En de minister van LNV, mevrouw Schouten, blijft in overleg met de sectoren om de situatie nauwlettend te volgen.”