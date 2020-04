EU pakt crisis in landbouw met bestaand budget aan

De Europese Commissie zet vooral in op het flexibel gebruiken van bestaande GLB-gelden om de land- en tuinbouw te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De Commissie heeft aangegeven dat ze de voorschotten voor de uitkering van rechtstreekse betalingen en betalingen voor plattelandsontwikkeling wil verhogen en vervroegen. Voor toeslagen wordt het voorschot verhoogd van 50 naar 70%. Ook wil de Commissie flexibeler omgaan met controles voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Lidstaten hoeven het budget voor plattelandsontwikkeling dat niet benut is niet terug te storten naar de EU, maar mogen dit alsnog inzetten voor het platteland. In hoeverre dit gevolgen heeft voor de Nederlandse boer is nog niet bekend. Het ministerie van landbouw verwacht hierover in de loop van volgende week duidelijkheid te kunnen geven.

Over concrete maatregelen, zoals het openstellen van marktordeningsregelingen of steun voor de sierteelt, kondigt de Commissie nog niets aan. Het ministerie van landbouw reageert dat dit daarmee nog niet definitief van de baan hoeft te zijn.