Dijkhuizen: ‘Lijkt alsof alles van de boer moet komen’

Het klinkt alsof Aalt Dijkhuizen niet weet of de teleurstelling of de verbazing de overhand moet hebben.

Een halve dag na het stikstofoverleg met landbouwminister Carola Schouten geeft Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief, uiting aan zijn zware teleurstelling. Hij had graag een minister gehoord die met de boeren naar een oplossing zoekt voor het stikstofprobleem. Maar hij ervoer een minister die er niet is voor de boeren. “Het lijkt wel alsof alles van de boeren moet komen, voor niets en dat er niets tegenover staat. Dat is niet reëel.”

Overleg met Schouten opgeschort

Het overleg met landbouwminister Schouten had woensdagochtend telefonisch plaats. Daarna koppelden de vier delegatieleden Aalt Dijkhuizen, Jeroen van Maanen, Linda Janssen en Trienke Elshof hun bevindingen terug aan de overige leden van het Landbouw Collectief. Uitkomst van het tweede overleg was duidelijk en unaniem: voorlopig hoeven we niet meer met de minister te praten. Mogelijk kan de Tweede Kamer de bewindsvrouw nog bewegen tot een andere opstelling. De hoop van het collectief is daarop gericht.

Voermaatregelen

Een van de knelpunten in het overleg is de manier waarop boeren stikstofwinst kunnen realiseren. Landbouwminister Schouten heeft met de invoering van het stikstofregister de toekomstige winst via voermaatregelen ingeboekt. Het Landbouw Collectief vindt dat boeren niet verplicht mogen worden tot voermaatregelen. Zij moeten de mogelijkheid hebben te kiezen uit verschillende opties, of combinaties daarvan: voermaatregelen, meer beweiden en mest vermengen met water.

Wij zeggen: waar een wil is, is een weg. Wij horen: kan niet

Dijkhuizen: “Wij horen dat het juridisch niet mogelijk is. Maar onze eigen juristen zeggen dat het wel kan. Wij zeggen: waar een wil is, is een weg. Wij horen: kan niet.” Dijkhuizen denkt er het zijne van. Het klinkt hem meer als “wil niet.”

Volgens hem knelt het dat Schouten op dit beleidsterrein niet de landbouwminister is, maar de portefeuillehouder van het brede stikstofdossier dat gaat van de luchtvaart tot de woningbouw en van de realisering van de infrastructuur tot het natuurbeleid. Hij verbaast zich erover dat Schouten niet net als haar collega Eric Wiebes op het klimaatdossier heeft besloten tijdens de coronacrisis het stikstofdossier vooruit te schuiven.

Stikstofwinst gezien als autonome ontwikkeling

Het collectief stelt dat in de afgelopen periode stikstofwinst is geboekt door de landbouw, die gemakshalve door de minister als autonome ontwikkeling wordt genoteerd. Autonome ontwikkeling wordt niet ingeboekt in het stikstofregister en is daardoor ook niet meer inzetbaar voor nieuwe ontwikkelingen.