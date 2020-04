Brabant diep door het stof voor opkoop veehouderijen

Provincie Noord-Brabant gaat door het stof voor de aankoop van veehouderijen in andere provincies. Ze bieden hun ‘welgemeende excuses’ aan aan provinciebesturen voor hun handelen.

Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten van Brabant aan alle provincies. Toch gaat de brief van zes kantjes vooral in op de reden waarom Brabant vindt dat ze niet anders konden dan een viertal veehouderijen elders op te kopen.

Stikstofruimte verwerven via andere provincies

Noord-Brabant raakte een open zenuw bij de elf overige provincies door veehouderijen in Zeeland, Noord-Holland en Drenthe aan te kopen. Op die manier verwierf men stikstofruimte om het Logistiek Park Moerdijk (LPM) te kunnen realiseren. Het gaat om in totaal zes veehouderijen, waarvan vier buiten Brabant.

‘Ongepast en oncollegiaal’

Volgens de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet was het een ongepaste en oncollegiale actie van Brabant. Voor Jumelet is het echte pijnpunt nog niet eens zozeer dát het gebeurd is, maar dat Brabant er met geen woord over gerept heeft. In een poging de kou uit de lucht te halen, kwam de provincie Noord-Brabant woensdagmiddag 1 april met een uitleg- en excusesbrief.

In de brief stelt Brabant de ophef te betreuren, maar ook dat ze eigenlijk min of meer gedwongen waren omdat ze binnen 26 weken invulling moesten geven aan de eis van de Raad van State om ‘het geconstateerde gebrek’ van de vergunning voor het LPM te herstellen. De enige optie daarvoor was stikstofruimte verwerven.

Aangekochte stikstofruimte die overblijft

Als een mea culpa aan de drie betrokken provincies zegt Brabant toe ‘om alle aangekochte stikstofruimte die wij niet nodig hebben voor de ontwikkeling van LPM (90% of meer) ten gunste te laten komen van publieke doelen van de betrokken provincies.’ Brabant zegt hiermee te willen bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek in deze provincies.



Volgens Brabant was er voor het LPM – met een stikstofdepositie over vrijwel geheel Nederland – niet aan te ontkomen om ‘op strategisch gekozen locaties verspreid over geheel Nederland’ veehouderijen op te kopen.

Provincies gezamenlijk verder in stikstofdossier

Een woordvoerder van het IPO laat weten dat er koortsachtig overleg is geweest met alle twaalf provincies. De provincies hebben volgens de woordvoerder besloten gezamenlijk verder te gaan in het stikstofdossier. Blijkbaar zijn met de excuses van Brabant en de – waarschijnlijke – eenmaligheid van de grensoverschrijdende stikstofaankoop de plooien glad gestreken. Op korte termijn zal het IPO een en ander verder toelichten in een brief.