€ 50.000 voor maatregelen wolf Drentse schapenhouders

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Drenthe stellen € 50.000 beschikbaar voor preventieve maatregelen waarmee schapenhouders hun dieren kunnen beschermen tegen wolven.

Dit hebben GS vastgesteld in hun reactie op de aanbevelingen die de deelnemers van de Drentse wolventafel op 11 februari dit jaar hebben voorgelegd aan landbouw gedeputeerde Henk Jumelet. Dit ondanks de wolf zich nog niet definitief in Drenthe heeft gevestigd en er nog geen leefgebied aangewezen is.

Voorlopersregeling

Jumelet: “Wij hebben goed geluisterd naar de zorgen en behoeften die leven onder de schapenhouders. We begrijpen deze zorgen en hebben tegelijkertijd te maken met de komst van de wolf als beschermde diersoort. De wolf heeft zich nog niet definitief gevestigd, maar toch willen we van start met een zogenoemde voorlopersregeling. Daarmee komen we tegemoet aan de vraag om financiële ondersteuning voor schapenhouders, die onder andere rasters willen aanschaffen.” Het college heeft besloten een gebiedscommissie op te richten die de voorlopersregeling gaat uitvoeren, gebaseerd op de manier zoals Gelderland te werk gaat.

Lees ook: Dit jaar tot € 500.000 budget voor maatregelen wolf

‘Niet wachten op definitieve vestiging’

NoWolves-bestuurder Andrea van den Eng is verbaasd over de aangekondigde tegemoetkoming van de provincie Drenthe. Volgens haar moet de provincie niet wachten op definitieve vestiging van de wolf, voordat provincie een totaal aanpak gaat ontwikkelen met de gebiedscommissie. Bovendien is de tegemoetkoming van € 50.000 volgens haar gebaseerd op het projectgeld dat Gelderland in de zomer van 2019 beschikbaar stelde. “Als dat bedrag volledig benut wordt, is dat een teken van succes en wordt er meer geld vrijgemaakt. Een déjà-vu momentje met hoe het vijjf jaar geleden in de Duitse deelstaat Nedersaksen ging. En kijk nu, recent is daar afgekondigd dat drie probleemwolven doodgeschoten moeten worden.” Daarnaast hekelt van den Eng dat er niks voor andere landbouwhuisdieren opgenomen is in het besluit.