Voorlopig geen lockdown in Nederland

In Nederland is vooralsnog geen sprake van een lockdown. Er worden hier nog geen maatregelen voor getroffen.

Wel bereiden ministeries zich voor op mogelijke scenario’s, net zoals dat vorige week al gebeurde. Voor de voedselketen is overigens niet te verwachten dat een lockdown grote gevolgen zal hebben. Voedselvoorziening is een van de hoogste prioriteiten, die door zal moeten gaan. Dat geldt voor de hele voedselketen.

Hoge boete op verlaten woning in Spanje

In Italië, Frankrijk en Spanje is al wel een vrijwel volledige lockdown afgekondigd. Daar zijn bijna alle winkels dicht, behalve apotheken en winkels waar voedingsmiddelen worden verkocht. In Spanje staat een hoge boete op het verlaten van de woning zonder noodzaak, schrijft de NOS. Mensen kunnen daar alleen nog naar buiten om dus boodschappen te doen bij de dichtstbijzijnde supermarkt of medicijnen te halen voor zichzelf of iemand die dat zelf niet kan.

Maatregelen in België

In België zijn sinds woensdagmiddag 18 maart de maatregelen aangescherpt en Nederlandse media spreken van een lockdown aldaar. Het verschil met Spanje en Frankrijk is dat het in België niet verplicht is om binnen te blijven. Belgen mogen nog naar buiten om een frisse neus te halen, in kleine groepen.

Grote aanloop in zelfbedieningswinkel

Vlaamse pluimveehouder Mariëlle Schalk heeft in het dorp Meer, zo’n 20 kilometer ten zuiden van Breda, een zelfbedieningswinkel in allerlei agrarische producten. Het loopt er storm, vertelt ze. “In de winkel zijn niet genoeg eieren en melk verkrijgbaar, dus halen mensen die bij ons in de automaat. We zien vooral dat er ook veel aardappelen, yoghurt en eieren worden gekocht.” Op Twitter laat de boerin zien hoe ze met haar gezin ervoor zorgt dat de automaat gevuld blijft.

Extra hygiënemaatregelen

Ook neemt de pluimveehoudster extra hygiënemaatregelen. “Sinds woensdagmiddag rijdt de politie langs om te kijken of de social distancing wordt nageleefd”, vertelt Schalk. Het gewone werk in de stal gaat dus door, het bedrijf wordt gerund door haar gezin. “Bij bedrijven met medewerkers en in de tuinbouw zijn er meer problemen. De Boerenbond werkt aan een oplossing. Wel maak ik me zorgen over de grenstoestanden. Ik hoop dat Nederland ook strengere maatregelen zal nemen, zodat de grenzen gewoon open kunnen blijven. 60% van onze klanten zijn Nederlanders en ook heel wat producten komen van Nederlandse collega‘s. Ik hoop dat dat ook mogelijk blijft.”