Stikstofregistratie nog niet geregeld

Het stiikstofregistratiesysteem waarin de stikstofruimte wordt geboekt, die onder meer wordt gerealiseerd door de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen, is nog steeds niet gepubliceerd.

Vorig jaar kondigde landbouwminister Carola Schouten het systeem aan. Het stikstofregistratiesysteem zou na een consultatie op internet worden vastgesteld en in januari worden afgekondigd.

Vragen van provincies

Een woordvoerder van Schouten zegt dat de regeling nu op het punt staat te worden gepubliceerd. Dat er vertraging is gekomen in het moment van publiceren, heeft volgens het ministerie te maken met vragen die door provincies zijn gesteld over het systeem en over de te verwachten stikstofwinst.

Geboekte stikstofwinst

In het registratiesysteem wordt de geboekte stikstofwinst geregistreerd. Provincies kunnen een deel van de ruimte gebruiken voor de afgifte van vergunningen. In eerste instantie gaat het om vergunningen voor woningbouw en wegenprojecten.

Voor invoering snelheidsverlaging

Het is van belang dat het stikstofregistratiesysteem van kracht is op het moment dat de snelheidsverlaging ingaat. Anders kan de stikstofwinst niet worden geboekt. De stikstofruimte ontstaat pas na de invoering van de snelheidsverlaging. In een later stadium zullen ook de effecten van andere maatregelen (zoals op het gebied van diervoeding, stalsystemen en mestaanwending) in het systeem worden geboekt.