Seizoensarbeiders mogen komen

De Europese Commissie wil dat seizoensarbeiders uit hun eigen land kunnen reizen om te gaan werken in het land waar ze hun baan hebben.

In een nieuw richtsnoer, waarover de regeringsleiders vorige week een akkoord bereikten, staat dat lidstaten elkaar daarbij moeten helpen. Seizoensarbeiders in de landbouw vervullen in bepaalde omstandigheden cruciale functies, aldus de Europese Commissie. Daarbij wijst de commissie op de oogst, maar ook op de verzorging van het gewas of het planten en zaaien van gewassen.

Cruciale werknemers

“In dergelijke situaties moeten de lidstaten deze werknemers als cruciale werknemers behandelen en de werkgevers inlichten over de noodzaak om te voorzien in een adequate bescherming van de gezondheid en de veiligheid”, aldus de Europese Commissie. De lidstaten moeten er wel voor zorgen dat de werknemers niet het virus verspreiden. Lidstaten moeten elkaar informeren over de manier waarop de vlotte doorgang van seizoensarbeiders kan worden bewerkstelligd.