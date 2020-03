Caring Farmers gaat 50.000 bomen planten

Boeren verenigd onder Caring Farmers gaan samen met milieuorganisaties Urgenda en MEERgroen rondom de nationale boomfeestdag op 18 maart 50.000 bomen planten op en rondom boerenerven.

Dat melden de kringloopboeren van Caring Farmers.

Twintigtal boeren plant 50.000 zaailingen

In totaal gaan zo’n 20 boeren aan de slag met het planten van hagen en heggen met als doel meer vogels en insecten aan te trekken op het boerenerf. Het gaat om ongeveer 100 verschillende boomsoorten. Veelvoorkomende soorten zijn esdoorn, wilg, berk, sleedoorn, goudwilg, en kamperfoelie. Stichting MEERgroen doneert de bomen, terwijl Urgenda helpt met het zoeken naar vrijwilligers om natuurlijke zaailingen te oogsten, vervoeren en te planten.

Verspreid door Nederland

De deelnemende boeren zitten verspreid over heel het land en planten naast heggen en hagen ook zaailingen langs hun akkers, of bijvoorbeeld in de uitloop van kippen. Het doel van MEERgroen is om volgend jaar 100.000 zaailingen te doneren. Plantdagen en afhaalmomenten zijn weergegeven op de website van Caring Farmers.

Boerenbelangenbehartiger Caring Farmers is in de zomer van 2019 opgericht door Ruud Zanders (Kipster), Annette Harberink (Keizersrande) en Geert van der Veer (Herenboeren). Zij zien zichzelf als de koplopers van kringlooplandbouw.