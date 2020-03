Boerinnen willen aandacht voor gezin achter bedrijf

Vijfduizend boerinnen vragen minister Schouten in een petitie om bij het beleid meer aandacht te hebben voor de gezinnen achter de boerenbedrijven. Vrijdag wordt de petitie aangeboden aan de bewindsvrouw.

Initiatiefnemer en boerin Willemien Koning licht toe: “In de politiek wordt gesproken over bedrijven, maar achter boerenbedrijven zitten gezinnen. ‘Bedrijf’ is een heel afstandelijk woord. Als je een boerenbedrijf opkoopt, heb je het over gezinnen die weg moeten van een plek waar ze in veel gevallen al generaties lang zitten.”

De boerinnen willen meer aandacht voor vrouwen en voor kinderen van de ondernemers in het beleid. “Concreet betekent het dat we als boerenfamilies willen weten waar we aan toe zijn.”

Gesprekken aan keukentafel

Inhoudelijk verwijzen de boerinnen naar de voorgestelde maatregelen van het Landbouw Collectief.

De boerinnen startten de petitie in oktober, naar aanleiding van toenemende onzekerheid op de bedrijven door de stikstofcrisis. “Niet alleen ondernemers, maar ook hun partners en kinderen ervaren grote druk. Kinderen krijgen de gesprekken aan de keukentafel mee. De minister mag daar wel eens meer rekening mee houden.”

In gesprek over inhoud

Vrijdagochtend, voor aanvang van de wekelijkse ministerraad, neemt Schouten de tijd om met de boerinnen over de inhoud van de petitie in gesprek te gaan. In december heft een delegatie van Tweede Kamerleden de petitie overhandigd gekregen.